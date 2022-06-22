«قوتنا بشبابنا» جلسة حوارية في شرطة دبي

المصدر: (دبي- البيان )

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نظمت الإدارة العامة للدعم اللوجستي في شرطة دبي جلسة حوارية بعنوان «قوتنا بشبابنا» في مبنى الأمانة التنفيذية لمجالس المبادرات الحكومية، استضافت خلالها مريم ماجد بن ثنية، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بحضور اللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء علي غانم مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والمهندسة سلامة الفلاسي رئيس مجلس القيادات الشابة وعدد من الضباط وموظفي شرطة دبي..

ورحب اللواء أحمد رفيع مريم ماجد بن ثنية في القيادة العامة لشرطة دبي، حاثاً الضباط والموظفين على الاستفادة من تجاربها ومعارفها وخبراتها في الحياة العملية والمناصب التي تولتها حتى أصبحت عضواً في المجلس الوطني الاتحادي.

وعبّرت مريم ماجد بن ثنية عن فخرها واعتزازها بالجيل الشاب الذي لعب دوراً مهماً خلال معرض «إكسبو 2020 دبي» سواء في التطوع أو من خلال الوظائف التي عملوا فيها، ما أسهم في إنجاح فعاليات المعرض الدولي، الذي أبهر العالم أجمع لما تضمّنه من فعاليات متنوعة.

كما وتطرقت مريم ماجد بن ثنية إلى حرص دولة الإمارات على تمكين المرأة، مبينةً أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حرص على تعليم المرأة الإماراتية منذ تأسيس الاتحاد ودعمها، ما أسهم في وصولها اليوم إلى تحقيق الإنجازات المتنوعة محلياً وعالمياً، والوصول إلى المناصب القيادية والعليا.

وأوضحت أن دولة الإمارات سخّرت كل السبل من أجل العمل على تمكين المرأة في كافة المجالات ودعمتها لتكون عضواً فاعلاً في المجلس الوطني الاتحادي عبر توجيهات الراحل الكبير المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50%.

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