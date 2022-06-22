«الإمارات للخدمات الصحية» تنظم «كافح الإدمان وكن في أمان»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ملتقى «كافح الإدمان وكن في أمان»، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وبمشاركة من القيادة العامة لشرطة دبي متمثلة بإدارة مكافحة المخدرات، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، ومستشفى الأمل للصحة النفسية، بحضور مباركة إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع المعلومات في المؤسسة لتسليط الضوء على سبل مكافحة المخدرات وتجنب المخاطر الناجمة عن إدمانه.

شارك في الملتقى كل من الدكتورة نور المهيري مدير إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والعقيد عبدالله الخياط مدير مركز حماية الدولي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، والدكتور عبدالله الأنصاري مدير إدارة الأبحاث والتوعية المجتمعية والعلاقات العامة في مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، والدكتور عمر عبدالجبار القمر استشاري الطب النفسي في مستشفى الأمل.

حرص

وأكدت الدكتورة المهيري حرص القيادة الرشيدة على توفير كافة الأدوات اللازمة لرفع الوعي بمخاطر المخدرات، كما ثمنت جهود القيادة العامة لشرطة دبي وإدارة مكافحة المخدرات.

ووجهت الشكر إلى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ودعمها الدائم لجميع منشآتها ومرافقها الصحية، لا سيما مستشفى الأمل للصحة النفسية، والمراكز المعنية بمعالجة الإدمان ورفع الوعي الصحي بشأن تداعياته الخطيرة على الصحة والمجتمع.

وأوضحت أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يعتبر محطةً مهمة لتعزيز روح التضامن المشترك والعمل الجماعي، الرامي إلى مكافحة المخدرات والتغلب على المخاطر الناجمة عن انتشارها في الكثير من المجتمعات ومواجهة تحديات إدمانها، بهدف تحقيق الأمان لأبناء المجتمع الإماراتي بمختلف مكوناته.

مؤكدة أن تعاطي المخدرات لا يعد ظاهرة في المجتمع الإماراتي، نظراً للقيم والمواريث الأخلاقية التاريخية التي يستند إليها الشعب الإماراتي.

محاضرة

شهد الملتقى تنظيم محاضرة بعنوان «وعيك حماية» قدم خلالها العقيد عبدالله الخياط نبذة مختصرة عن قانون المخدرات و كيفية تثقيف الشخص لنفسه ومجتمعه لتجنب إدمان المخدرات، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان «مسموح» وتحت شعار «لا تواجه مرض الإدمان لوحدك نحن معك»، قدمها الدكتور عبدالله الأنصاري.

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