عصف ذهني يناقش أفكاراً إبداعية لـ«عطاء حمدان» التطوعي

المصدر: دبي – جميلة إسماعيل

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نظم فريق «عطاء حمدان» التطوعي مؤخراً جلسة عصف ذهني، استضافتها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في دبي، وذلك بحضور ومشاركة نخبة من الشخصيات المجتمعية الرائدة في المجال التطوعي، و12 جهة ومؤسسة.

وجرى مناقشة أفكار إبداعية، إلى جانب تبادل وجهات النظر مع الضيوف، لتقديم مقترحات بشأن إطلاق الفريق التطوعي لملتقى صيفي في يوليو المقبل، يستهدف 100 مشارك من الكادر الطلابي، لاستثمار فترة الإجازة الصيفية، بما يفيدهم في تنمية مهاراتهم، وإكسابهم خبرات تعليمية، تعزز الكثير من القدرات لديهم.

وقال أحمد بن عجلان، رئيس فريق «عطاء حمدان التطوعي» لـ«البيان»: «يسعى الفريق إلى إطلاق ملتقى صيفي في يوليو المقبل في إمارة دبي، والذي سيستهدف 100 من الطلبة والطالبات، وتم تحديد الأعمار، والمراحل الدراسية، وسنحرص بلا شك بأن يكون ملتقى ذات طابع طلابي ثقافي ترفيهي وتوعوي».

وأشار إلى أهمية تنظيم جلسات العصف الذهني، حيث إنها تعتبر منصات هامة لتبادل وجهات النظر، وطرح الأفكار والمقترحات، التي ترتقي بالأنشطة والفعاليات والمبادرات التطوعية في المجتمع.

وقد أثمرت الجلسة عن العديد من الأفكار الإبداعية، التي سيتم دراستها وتصنيفها وإدراجها، ضمن خطة عمل متكاملة، من شأنها أن تحقق نجاح وارتقاء الملتقى الصيفي لفريق عطاء حمدان التطوعي.

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