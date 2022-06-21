حجز 41 مركبة في حملة تفتيشية على نشاط تهريب الركاب في دبي

المصدر: دبي- البيان

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نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حملة تفتيشية مشتركة بين إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب في الهيئة ومركز شرطة جبل علي على نشاط تهريب الركاب .

حيث ينقسم النشاط إلى ممارستين الأولى نقل الركاب بمركبات غير مُرخصة في الإمارة التي تعتمد على توفير خدمة توصيل الأفراد دون وجود رابطة اجتماعية بين السائق والركاب، إذ يتقاضى السائق أجراً مادياً مقابل تقديم تلك الخدمة داخل الإمارة.

ومن الإمارة إلى الإمارات الأخرى، والممارسة الثانية هي الترويج لخدمة نقل الركاب التي تعتمد على عرض خدمة التوصيل كمواصلات عامة عن طريق الترويج للخدمة وجهاً لوجه أو بوسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإلكترونية بأنواعها.

وجرى تنفيذ الحملة التفتيشية في منطقة جبل علي مع مركز شرطة جبل علي في مايو حيث بلغ إجمالي المخالفات المحررة 39 مخالفة، وتنقسم إلى 25 مخالفة نقل ركاب بمركبات غير مرخصة و14 مخالفة الترويج لخدمة نقل الركاب بمركبات غير مرخصة وجرى حجز 41 مركبة.

وقال سعيد البلوشي مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة: إن الهدف من تنفيذ العمليات والحملات التفتيشية هو تنفيذ أحكام وقرارات المجلس التنفيذي بشأن نقل الركاب بمركبات غير مرخصة في الإمارة لمزاولة النشاط مقابل ربح مادي، وبشأن الترويج لخدمة نقل الركاب بسيارات غير مرخصة في الإمارة لمزاولة النشاط أو الإعلان عن تقديم هذه الخدمة سواء بالمناداة على الأشخاص أو بأية وسيلة أخرى.

كما تهدف الحملة إلى ضبط وتحرير محاضر مخالفات وذلك للحد من ظاهرة النقل غير المرخص وحجز المركبات التي تترتب عليها مخالفات متراكمة.

وأضاف: وظفنا البيانات الضخمة وتطبيقات ذكاء الأعمال في تحليل المخالفات وتحديد المواقع والفترة الزمنية التي تكثر فيها المخالفات أو التجاوزات الواجب تغطيتها وعليه حددنا المواقع التي تكثر بها المخالفات لعام 2021 ومقارنتها بالأعوام 2019-2020 بهدف تحديد المواقع المتشابهة بين الأعوام الثلاثة وكان عددها 10 مواقع.

وأفاد بأن اختيار منطقة جبل علي كان باعتبارها منطقة سكنية وتجارية وتنشط فيها حركة المواصلات بسبب تنقل العمّال بين مقار سكنهم ومقار عملهم، كما ساهم التنسيق بين طرق دبي وشرطة دبي في سهولة ضبط المخالفين وتعزيز الحوكمة على ظاهرة تهريب الركاب.

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