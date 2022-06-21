الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا نهاراً وصحوا إلى غائم جزئي أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار على المناطق الداخلية.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:40والمد الثاني عند الساعة 07:52 والجزر الأول عند الساعة 13:16 الجزر الثاني عند الساعة 02:43.

بحر عمان خفيف إلى متوسط يضطرب صباح الخميس فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:28 والمد الثاني عند الساعة 06:01 والجزر الاول عند الساعة 09:49 والجزر الثاني عند الساعة 23:42.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 30 65 15

دبي 43 32 70 20

الشارقة 42 29 75 20

عجمان 43 30 75 25

أم القيوين 45 26 75 25

رأس الخيمة 45 29 75 20

الفجيرة 35 33 85 35

العين 47 33 50 15

ليوا 49 28 65 15

الرويس 43 26 65 20

السلع 43 27 70 25

دلما 45 30 85 30

طنب الكبرى 45 31 80 35

طنب الصغرى 45 31 80 35

أبو موسى 44 32 80 30 .

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