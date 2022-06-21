بريد الإمارات يبدأ توصيل عينات اختبار «الجينات» لمختبرات دانتي العالمية

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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بدأ بريد الإمارات المُشغل البريدي الرسمي والمزود الرائد لخدمات التوصيل السريع في الدولة، توفير خدمات نقل عينات «الجينات» المتقدمة، بالتعاون مع «مختبرات دانتي للأبحاث الطبية والجينية»، العالمية والمختصة في علم الجينات والطب الدقيق، وذلك من خلال 10 مراكز متفرقة في أنحاء الإمارات، وبهدف تسهيل مثل هذه الخدمات المهمة بما يتماشى مع الرؤية الوطنية، الرامية إلى إتاحة الاختبارات والتحاليل الطبية المتقدمة لجميع سكان الدولة.

تعاون

وقال اندريا ريبوساتي الرئيس التنفيذي لمجموعة مختبرات دانتي«للأبحاث الطبية والجينية لـ»البيان«: إن بريد الإمارات سيتولى استلام معدات اختبار الجينات من مختبراتهم وتوصيلها إلى المتعاملين، حيث تم تعيين 10 مراكز إسعاد المتعاملين لدى بريد الإمارات، كنقطة بيع وتسليم لهذه المعدات المتقدمة، مبيناً أن هذه الشراكة تأتي عقب إطلاق مكتب»مختبرات دانتي«وعملياته في الإمارات ومباشرة أعماله مؤخراً.

وأضاف إنهم يتطلعون إلى توفير خدماتهم والتعامل مع 10 آلاف عينة اختبار جينات خلال عام بدءاً من الآن، فضلاً عن استهدافهم 100 ألف خلال الـ3 سنوات المقبلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن وجودهم في دبي يأتي كونها أصبحت مركزاً عالمياً فيما يخص الخدمات الصحية المتقدمة، كما أن قطاع اختبارات الأبحاث الطبية والجينية، ينمو بشكل كبير في الدولة وهو ما ينعكس إيجابياً على خدماتهم التي يقدمونها بالتعاون مع(بريد الإمارات).

وأضاف إن مختبرات دانتي للأبحاث الطبية والجينية تعد شركة بيانات جينومية عالمية تختص ببناء وتسويق فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وطول العمر، بناءً على السلسلة الجينومية الكاملة والذكاء الاصطناعي، مبيناً أن الشركة تستخدم منصتها لتحقيق نتائج أفضل للمرضى من مراحل التشخيص وحتى العلاج، من خلال أصولهم التي تتضمن واحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية الخاصة، التي تم جمعها بموجب موافقات على إجراء الدراسات البحثية، وبرمجيات مسجلة الملكية مصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق واسع، والعمليات الحصرية التي تتيح دراسة تسلسل الجينوم بمنهجية صناعية.

1000درهم

وذكر أن الرسوم المقررة لإجراء الاختبارات الجينية تم تحديدها بواقع 1000 درهم للاختبار الواحد، وتشمل خدمة التوصيل المقدمة من بريد الإمارات، وأنه يتم إعطاء المستفيد تقريرين صحيين يتعلقان بأهم الأنظمة الغذائية التي يجب عليه اتباعها لضمان صحة جيدة تتناسب مع وضعه الصحي، بالإضافة إلى آخر يتعلق بالحالة البدنية للجسم ونوعية التدريبات والتمارين التي تتناسب معه، مشيراً إلى أنه يمكن إضافة 100 درهم أخرى للتكلفة، ومن ثم إجراء فحوصات دقيقة ومتخصصة أكثر تناسب المتطلبات الخاصة بكل مريض.

وبين أنهم يتعاونون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية فيما يخص إجراء تحاليل الحمض النووي وتطوير الأبحاث المتعلقة بهذا القطاع الصحي المهم، وهو أمر يعتزون به كثيراً كونه يعكس ثقة كبيرة فيما يقدمونه من جودة خدمات، مشيراً إلى أنهم وخلال الـ4 سنوات الماضية أجروا 40 ألف اختبار جيني وهو ما يوفر لهم قاعدة بيانات ضخمة يتطلعون لزيادتها من خلال بدء خدماتهم في الدولة، و أنهم يعتمدون الذكاء الاصطناعي لتصنيف وتحديد البيانات المتعلقة بهذا الشأن.

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