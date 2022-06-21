«حماية المرأة والطفل في عجمان» تعيد طفلة تاجر مخدرات لوالدتها

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدمت مؤسسة حماية المرأة والطفل في عجمان المساندة والرعاية لطفلة آسيوية، ضبطت الشرطة بحوزة والدها كمية من المخدرات في بيته.

وسلمت الشرطة الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات إلى مؤسسة حماية المرأة والطفل في عجمان مراعاة لظروف الطفلة الإنسانية لحين استكمال إجراءات مغادرتها الدولة إلى وطنها.

بدورها أعادت مؤسسة حماية المرأة والطفل في عجمان الطفلة إلى أحضان أمها.

واستغل الأب وجود طفلته معه باعتباره رب أسرة لإبعاد الشبهات عنه في ممارسة نشاط تجارة المخدرات، حيث انه استقدمها بتأشيرة زيارة إلى الدولة، إلا الشرطة ضبطته في شقته ومعه طفلته، مما اصاب الطفلة بحالة من الخوف.

وقالت الشيخة عزة بنت راشد النعيمي، مدير عام مؤسسة حماية المرأة والطفل لـ«البيان» عندما تسلمنا الطفلة من القيادة العامة لشرطة عجمان كانت الطفلة مصابة بالخوف وتم تطمينها ورعايتها وتقديم المساندة اليها واحتضانها

وتوفير كافة احتياجاتها المادية والمعنوية، مشيرة بان الطفلة لا تجيد التحدث بالغة العربية، كما تم التواصل مع والدتها وترتيب اجراءات عودتها الى وطنها في صورة طيبة.

وأكدت بانه تم اعادة الطفلة الى احضان والدتها في وطنها ووصلت بسلامة وأمان.

وأبدت استغرابها لقيام والد الطفلة وتعريض طفلته للمخاطر لقيامه بتجارة افة المخدرات والتكسب منها الامر الذي يدمر صحة وسلامة الشباب.

وأشادت بجهود رجال الشرطة في مكافحة تجارة المخدرات ويقظتهم الدائمة لسلامة امن الوطن، موكدة بان المخدرات تشكل خطرا على سلامة الشباب وتوجب حمايتهم.

وأكدت أن مؤسسة حماية المرأة والطفل تعمل جاهدة من أجل توفير المساندة القانونية والرعاية الشاملة للضحايا من النساء والأطفال في سبيل تعزيز امن واستقرار المجتمع، كما انها تقدم العون والمساعدة للمواطنين والمقيمين في الدولة وتوسيع رقعة خدمتها بهدف تنمية العلاقات الانسانية والحد من الأثار السالبة من التفكك الأسري بسبب الطلاق والخلافات التي تسبب شرخا في كيان الأسرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز