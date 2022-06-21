الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد أن المساعدات الإماراتية تنموية وإنسانية وخيرية

المصدر: وام

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شاركت سعادة عائشة محمد الملا عضو وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في جلسة " المسؤولية وتبادل العبء العادل في مجال الهجرة "، ضمن أعمال المؤتمر العالمي المعني بالهجرة، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع الجمعية الوطنية الكبرى "البرلمان التركي"، المنعقد في مدينة اسطنبول.

وقالت سعادة عائشة محمد الملا في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، إنه ومع ازدياد الصراعات والأزمات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي ساهمت في زيادة اعداد المهاجرين واللاجئين، فإننا نؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواقفها الإنسانية المساندة لقضايا اللاجئين والداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار، وقد تبنت الدولة استراتيجية تعاونية تكافلية في علاقتها مع جميع الدول، حيث بلغ عدد الدول التي استفادت من المساعدات الإنمائية والبرامج الإنسانية 178 دولة عبر العالم، وتندرج المساعدات الإماراتية ضمن 3 فئات رئيسية: تنموية وإنسانية وخيرية، حيث شكّلت المساعدات التنموية نحو 87.7% من إجمالي المعونات الخارجية المقدمة لأن المساعدات التنموية تعالج أساس الاسباب التي قد تؤدي الى الهجرة أو اللجوء.

وأضافت " أنشأت دولة الإمارات في عام 2003 المدينة العالمية للخدمات الإنسانية كمركز عالمي للعمل الإنساني، حيث تحتضن مكاتب تابعة لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، ويتمثل دور المدينة في تسهيل عمليات الإغاثة دولياً باستخدام قدراتها وإمكاناتها في مجال النقل والخدمات اللوجستية، لتسمح لوكالات الإغاثة المحلية والدولية بتوفير المساعدات والمواد الإغاثية والإنسانية لضحايا الأزمات بسرعة وكفاءة، بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يمكن من خلاله الوصول إلى ثلثي سكان العالم جواً خلال ثماني ساعات أو أقل، وقد تم تنفيذ العديد من المشاريع التنموية المستدامة إضافة إلى مشاريع إنسانية وإغاثية، ومبادرات تُعنى بالصحة والتعليم وتمكين الأسر اللاجئين.

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