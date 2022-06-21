«الإمارات للتعليم المدرسي» تمنح مرونة لتقديم إجازة نهاية العام الدراسي

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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منحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المرونة لمديري المدارس الحكومية لاتخاذ القرار بتقديم موعد إجازة نهاية العام الدراسي الجاري 2020-2022، للهيئات الإدارية والتدريسية والفنية، بحيث يمكن أن تبدأ من تاريخ 8 يوليو المقبل، بدلا من 15 يوليو وفقا للقرار الصادر سابقا حول موعد انتهاء العام الدراسي.

وحددت المؤسسة عدة شروط للموافقة على صلاحيات تلك المرونة منها إنجاز المهام المطلوبة من كل إدارة مدرسة وروضة قبل الموعد المحدد أعلاه وضمان استمرارية جميع الاعمال الإدارية والتشغيلية وأعمال الاختبارات، وتخصيص لجنة من ثلاث أعضاء برئاسة مدير المدرسة بحيث يتم التواصل معهم في حال كانت هناك إشكاليات حول الرصد والاعتماد بعد إجازة العيد إلى تاريخ 15 يوليو 2022.

ووضعت المؤسسة عده أولويات للعمل وإنجاز المهام المطلوبة خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو، تتمثل في رصد واعتماد الدرجات لكل الحلقات والمراحل حتى لا يتم التعرض لأي تأخير عند إعلان النتائج، بالإضافة إلى تجهيز القاعات للاختبارات التعويضية للطلبة المستهدفين في كل مدرسة، واستمرار استلام أجهزة الطلبة إلى ما بعد انتهاء فترة الاختبار التعويضي وفق التوجيهات المرسلة سابقا.

وشددت المؤسسة على أهمية التواصل مع أولياء أمور الطلبة في حال انتقال الطلبة الى مدرسة أخرى لإعلامهم بذلك ومعرفة مدارس أبناءهم، والتواصل مع منسقي محطات الحافلات التابعين لكل مدرسة، للتأكيد حول المناطق الخاصة للمدرسة والحافلات، فضلا عن حصر الزيادات والشواغر من الكادر التعليمي ورفع الأسماء إلى إدارة النطاق، وحصر رغبات النقل من الكادر التعليمي ورفع الأسماء إلى إدارة النطاق، وإعداد وتجهيز قاعات اختبار الاعادة من قبل الفريق المختص.

كما وضعت المؤسسة عده أولويات من تاريخ 27 يونيو إلى 1 يوليو، منها إعلام الطلبة ممن لديهم اختبار الإعادة، والعمل على ارجاع أجهزة الطلبة لإتمام اختبارات الإعادة، وإعداد الجداول المدرسية للعام الأكاديمي القادم والتنسيق مع المواصلات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة داخلية في المدرسة للتأكد من جاهزية المدرسة لاستقبال الطلبة للعام الدراسي القادم، وتشكيل لجنة داخلية حول تنظيم استلام كتب الطلبة لمشروع (إعادة تدوير الكتب) ضمن المراكز المحددة وسيتم ارسال التعميم لاحقا حول تفاصيل العمل.

وشددت المؤسسة على أهمية تشكيل فريق الرد على استفسارات أولياء الامور حول الدرجات واستقبال جميع الحالات التابعة لطلبة المدرسة، والتأكد من تحديث بيانات الطلبة في المنهل وتشعيبهم، وتحليل نتائج الطلبة للفصل الدراسي الثالث وتقييم مهارات الأطفال في الرياض.

أما أولويات الاسبوع من 4 يوليو إلى 8 يوليو، اكدت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي في تعميمها الصادر للمدارس وحصلت "البيان" على نسخة منه، تتمثل في إرسال الجداول المدرسية إلى إدارة الفرع بعد مراجعتها مع مدراء النطاقات، وتنفيذ اختبارات الإعادة والتأكد من أي حالات عالقة وموافاة لجنة الاختبارات حولها، والانتهاء من استلام اجهزة طلبة الثاني عشر وتسليمها لفريق الدعم التقني.

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