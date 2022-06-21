تطوير "خرائط جينية" للمسببات المرضية في الأسماك بأبوظبي

المصدر: أبوظبي-منى خليفة

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استحدثت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مؤخراً العديد من خدمات التشخيص المختبرية و الخدمات العلاجية لأمراض الأسماك، وأكدت في تصريح "للبيان" أنها طورت سلسلة من تحاليل البيولوجيا الجزيئية بما فيها تحاليل التسلسل الجيني والتي ستساعد في تحديد التحور الجيني في المسببات المرضية في الأسماك، ومعرفة وبائية ومصدر المسبب المرضي والخرائط الجينية للمسببات المرضية، فضلا عن باقة من التحاليل المخبرية والتي تشمل خدمة التشريح المرضي للأسماك، واختبارات الفحص الطفيلي لتشخيص الأمراض الطفيلية الداخلية والخارجية إلى جانب الزرع الميكروبي لتشخيص الأمراض البكتيرية للأسماك، ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في الدولة من خلال توفير منتجات غذائية بحرية آمنة وعالية الجودة، باستخدام تقنيات حديثة ومستدامة تحافظ على التنوع البيولوجي.

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