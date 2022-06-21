وفد من «محاكم دبي» يزور السعودية

المصدر: (دبي - البيان)

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زار وفد من محاكم دبي برئاسة القاضي خالد عبيد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ، المملكة العربية السعودية، للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تنفيذ الأحكام وتعهيد الخدمات إلى القطاع الخاص وتوثيقات الكاتب العدل لدى وزارة العدل بالمملكة، وذلك في إطار التواصل والتكامل بين المؤسسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يخدم جميع الجهات لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين. وتم خلال الزيارة الاطلاع على كلٍ من النظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام وآلية تعهيد بعض الأعمال والخدمات إلى القطاع الخاص، وعلى التوثيقات المدنية لدى كاتب العدل، ومركز الإسناد والتصفية «انفاذ».

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