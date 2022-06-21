«طرق دبي» تفوز بجائزة «ستيفي» لفئة الابتكار

المصدر: (دبي - البيان)

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فازت هيئة الطرق والمواصلات بجائزة «ستيفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022»، الفضية، لفئة الابتكار في إدارة الموارد البشرية والتخطيط والممارسة، للسنة الثانية على التوالي.

وقال سعيد الرمسي مدير إدارة شؤون السائقين في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: تماشياً مع الهدف الاستراتيجي للهيئة، المتمثل في مواكبة أحدث الاتجاهات المبتكرة في إدارة الموارد البشرية، فقد تبنت العديد من المبادرات والمشاريع الجديدة لدعم أداء الإدارة.

وأوضح أن الهيئة حرصت على إطلاق وتطبيق العديد من المبادرات الرقمية الخاصة بفئة سائقي الحافلات العامة، وأهمها مشروع «المعلم الرقمي»، الذي أُطلق خلال عام 2019، بهدف تدريب سائقي الحافلات العامة من خلال برامج تدريبية نوعية، والرد على استفساراتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتم تدريب (869) سائقاً من سائقي الحافلات التابعين لمؤسسة المواصلات العامة التابعة للهيئة، من خلال 60 ورشة تدريبية، منذ تفشّي جائحة «كورونا»، حتى الوقت الحالي، وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وعلى مستوى العالم في مجال التدريب الرقمي للسائقين، وتقديم مواد تدريبية بأعلى المعايير العالمية، كما ساهم المشروع بشكل كبير في التغلب على صعوبات جدولة المدربين، ليصبح التدريب متاحاً لجميع السائقين في أي وقت.

يذكر أن الهدف من مشروع المعلم الرقمي، هو تسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التأهيل، وزيادة رفع كفاءة التدريب، كما أن لدى الهيئة خططاً مستقبلية لتطوير وتحديث الروبوت، لاستيعاب المستجدات المستقبلية للمواد التدريبية، وفقاً لأعلى المستويات العالمية.

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