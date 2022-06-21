تدشين الموقع الإلكتروني الرسمي لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، الموقع الإلكتروني للجمعية، الذي تم إطلاقه رسمياً بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وذلك بمكتب معاليه بالقيادة العامة لشرطة دبي.

حضر حفل التدشين، اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن، واللواء مهندس وليد المناعي، مدير عام إدارة التطوير والابتكار، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وميرزا الصايغ، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، ومنيرة صفر، وديالا إبراهيم، والمقدم زيد الصابوني، المستشار الإعلامي للجمعية.

وتوجه معاليه بالشكر إلى شركة «ديجي بريزينس لتصميم نظم الحاسب الآلي»، ممثلة بمديرها خلدون مرعي، على إنجاز وتصميم الموقع.

رؤية

ويتضمن الموقع الإلكتروني للجمعية الذي يمكن الولوج إليه من خلال الرابط: (http:/‏/‏uaetalented.ae)، في صفحته الرئيسية مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن «شباب اليوم هم رجال الغد»، كما يتضمن الأبواب والصفحات الرئيسية للموقع، والتي تشمل رؤية ورسالة وأهداف الجمعية، والتعريف برئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والأعضاء الشرفيين، وأهم الأخبار والفعاليات وأجندة الأحداث المستقبلية، والروابط الهامة، ومعرضا للصور.

من جانب آخر، استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، الطالب الموهوب الشيخ خليفة بن حريز آل مكتوم، وأشاد بما حققه من إنجازات علمية متفردة ونادرة، تدعو إلى الفخر والاعتزاز بأبناء الوطن.

مؤكداً على أن الدولة بحاجة إلى مثل هذه المواهب، وأن الموهوب هو ثروة وطنية بكافة المعايير ويجب المحافظة عليها، وهو القادر على أن يحقق تطلعات ورؤية الحكومة الرشيدة في الوصول إلى العالمية في مجال التميز والإبداع والابتكار.

والطالب الشيخ خليفة بن حريز آل مكتوم، هو أحد الطلبة الموهوبين الذين تم اكتشافهم ورعايتهم وتنمية قدراتهم، من قبل الجمعية، ودعمه على استكمال مسيرته العلمية خارج الدولة في تخصص نادر وهام جداً، وهو الهندسة النووية.

يذكر أن جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين تسعى منذ تأسيسها في العام 1998م، إلى اكتشاف ودعم الطلبة الموهوبين من أبناء الوطن ورعايتهم ومتابعتهم، وبناء قاعدة بيانات لهم، كما تعمل على الحفاظ على حقوق الموهوبين ودعمهم بالشكل المطلوب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز