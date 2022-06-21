شرطة أبوظبي تطلق النسخة الثالثة من «صيّف بأمان»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت شرطة أبوظبي النسخة الثالثة من حملة «صيّف بأمان» بهدف توعية الجمهور بالالتزام بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن دون متاعب.

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها بتعزيز أمن وسلامة المجتمع، لافتة إلى أهمية المشاركة المجتمعية والتعاون في تعزيز الوقاية ومنع وقوع الجريمة، والالتزام بالنصائح والإرشادات الشرطية والأمنية لتعزيز مستويات الحماية لمساكنهم وممتلكاتهم وأرواحهم.

وتشارك في الحملة - التي تستمر خلال الفترة الصيفية - جهات عدة من شرطة أبوظبي وهي: قطاع الأمن الجنائي، ومديرية المرور والدوريات، وإدارات الشرطة المجتمعية، وإدارة المعلومات الأمنية وإدارة الإعلام الأمني.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن الحملة ستركز على محاور مختلفة لتوعية الجمهور بالإرشادات الضرورية لقضاء فصل الصيف بعيداً عن الحوادث والمتاعب، منها التوعية بتأمين المنازل أثناء التمتع بالإجازة الصيفية خارج المنازل، مثل التأكّد من إحكام الأبواب والنوافذ ومداخل ومخارج المنازل، وإيداع الأموال والمقتنيات الثمينة لدى البنوك أو في الخزائن المؤمنة جيداً، إلى جانب التأكد من عدم وجود آثار تدل على عدم وجود أحد في المنزل مثل الصحف والبروشورات وملصقات الدعاية.

كما تحث الحملة الأسر لحماية الأطفال وضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية واتخاذ التدابير اللازمة وعدم تركهم بمفردهم في المركبات وحمايتهم من حوادث الاختناق خاصة مع دخول فترة الصيف، أو حوادث الغرق في المسابح.

فحص

وتتضمن الحملة أنشطة توعية لسائقي المركبات والشاحنات بأهمية فحص الإطارات والتأكد من سلامتها مع دخول فصل الصيف، حفاظاً على الأرواح وانخفاض الحوادث المرورية.

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