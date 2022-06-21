انطلاق فعاليات برنامج «صيف الابتكار» في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهد العقيد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، انطلاق فعاليات برنامج «صيف الابتكار» الذي ينظمه مجلس الابتكار في شرطة دبي، على مدار أسبوع في مختبر الابتكار في مقر القيادة العامة، بمشاركة 12 خبيراً ومتخصصاً في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل.

ويهدف البرنامج إلى تزويد موظفي شرطة دبي والمشاركين من طلبة الجامعات، بأحدث المعلومات في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل، من خلال 12 محاضرة تخصصية يقدمها خبراء ومتخصصون من مختلف الجهات، منها معهد روتشستر للتكنولوجيا، وجامعة برمنجهام، والجامعة الكندية في دبي، والمؤسسة الدولية للحواسيب «آي بي إم»، وشركة أكسنتشر، وبالتعاون مع موان لتنظيم الفعاليات.

ابتكار

وأكد العقيد القرقاوي، أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي اهتماماً بالغاً بالابتكار، من خلال منظومة الابتكار التي هيأت بيئة متقدمة وحاضنة لابتكارات الموظفين والجمهور، عبر مختلف الممكنات الداعمة والأساسية، وأهمها مختبر الابتكار.

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