باحث يوظف إنترنت الأشياء للحد من هدر الطعام

المصدر: (الشارقة - البيان)

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يقود باحث في الجامعة الأمريكية في الشارقة، بحثاً تعاونياً دولياً حول دور تكنولوجيا إنترنت الأشياء في تحسين إدارة سلسلة التوريد الغذائي، والحد من هدر الغذاء.

وقد ركز الباحث الرئيس الدكتور زياد بحرون، الأستاذ المشارك في الهندسة الصناعية في الجامعة الأمريكية في الشارقة، مع شركائه من الباحثين على سلاسل التوريد الغذائية للمنتجات القابلة للتلف، والتي لها مدة صلاحية محدودة، باحثاً عن أساليب لتحسينها باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء. وتقوم هذه التكنولوجيا على أجهزة استشعار، لها قدرة على معالجة البيانات، وبرامج وتقنيات أخرى، وتربط البيانات وتتبادلها مع أجهزة وأنظمة أخرى عبر الإنترنت، أو شبكات اتصالات أخرى.

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