مدينة دبي للإعلام تطلق «ذا ويلنس هب» للتوعية بالصحة النفسية والجسدية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مدينة دبي للإعلام، مجمع الأعمال المتخصص في قطاع الإعلام، والتابع لمجموعة تيكوم، مبادرة «ذا ويلنس هب» التوعوية، لتسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية والجسدية، وذلك في إطار التزامها بتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة ولياقة، وترسيخ مكانة دبي، كإحدى أكثر المدن سعادة في العالم.

وتضم المبادرة سلسلة من الجلسات الحوارية والتثقيفية والأنشطة الرياضية المستمرة لنهاية العام، وتنطلق فعاليات النسخة الأولى من «ذا ولنس هب»، اليوم، في حاضنة الأعمال in5، وتتاح فرصة المشاركة لجميع الأفراد.

وتستضيف الجلسات الحوارية نخبة من المختصين في مجالات الصحة والرياضة، ومنهم مقدمة بودكاست «Wellevate Life»، إيرينا شارما، والدكتور نصر الجعفري المختص المدير الطبي في مركز «دي أن آي هيلث»، لمناقشة أهمية الصحة النفسية، وسبل تعزيزها، بما في ذلك صحة الآباء، حيث يصادف هذا الشهر يوم الأب وأسبوع صحة الرجل.

وتتضمن أجندة الجلسة الافتتاحية، حصة لممارسة تمارين التنفس، حيث سيُسلط الضوء على تقنيات بسيطة وسريعة للتخلص من التوتر، ويتبع الجلسة فرصة للإجابة عن أسئلة المشاركين، بالإضافة إلى الفقرات والأنشطة الرياضية.

استطلاع

ووفقاً لاستطلاع الرأي الذي أجرته منصة «فيوتشر وورك بليس»، فإن 68 % من المسؤولين في مجالات الموارد البشرية، يعتبرون أن رفاهية الموظفين وصحتهم النفسية، أولوية لإنجاح منظومة العمل، وذلك عبر إيجاد الفرص لدمج الممارسات التي تدعم الصحة.

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