3.2 ملايين درهم مشاريع صدقة جارية نفذتها «الشارقة الخيرية»

المصدر: الشارقة - البيان

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تواصل جمعية الشارقة الخيرية جهودها لإطلاق المبادرات التي تعبر عن روح الابتكار وجودة الأداء القائم على استدامة منظومة العمل الخيري والإنساني في إمارة الشارقة بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة وتقفز من خلاله الجمعية لتصبح إحدى الدعائم الرئيسة في بناء الإنسان وتمكينه من الاعتماد على نفسه بتعاون ودعم كبير من المحسنين أصحاب الأيادي البيضاء، فنفذت مشاريع صدقة جارية بتكلفة 3.2 ملايين درهم.

وأطلقت الجمعية مبادرة «براً بهم» لتكون باباً من أبواب التبرع أمام المحسنين الراغبين في إخراج الصدقات عن ذويهم الذين قضوا، فالصدقة الجارية أحد سبُل استمرار العمل الصالح للمتوفى بعد موته مصداقاً لقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن ولله الحمد في دولة الإمارات، حيث تربى المجتمع بمواطنيه ومقيميه على قيم العطاء، ومن هذا المنطلق جاءت هذه المبادرة الكريمة لتنال دعم المحسنين الذين يرغبون في إدخال السرور على ذويهم في قبورهم بالصدقة الجارية.

تخصيص

وأفاد عبد الله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، أن مشروع «براً بهم» إحدى المبادرات المستحدثة التي تعبر عن سعي الجمعية لتسهيل عملية التبرع وتمكين المحسنين الراغبين في تخصيص صدقات يخرجونها عن ذويهم ممن غادروا دنيانا، حيث تقوم فكرة المبادرة على تخصيص رابط تبرع للمشروع الذي يختاره المتبرع موضحا به كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع من حيث التكلفة المالية والمساحة والبلد المُنفذ به المشروع، ليتسنى له توفير التكلفة.

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