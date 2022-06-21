شرطة الشارقة و«اليونسكو» تناقشان منظومة استشراف المستقبل

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، بمقر القيادة د. ديرك ودغيت كبير خبراء استشراف المستقبل ورئيس فيوتشر لاب وعضو الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، بحضور العقيد طارق المدفع مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص بقسم الابتكار واستشراف المستقبل.

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وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الرؤية الاستشرافية في مجال استشراف المستقبل.

وأشاد اللواء الشامسي بالجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) ورسالتها السامية في ترسيخ دعائم التضامن الفكري والعالمي، وعلى ما تقوم به من دور تنموي في تعزيز الابتكار وتحقيق منافع مستدامة. كما ناقش الاجتماع مراحل إطلاق جائزة «الجاهزية للمستقبل» التي ستنطلق برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

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