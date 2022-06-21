«جائزة خليفة لنخيل التمر» تتعاون لتنظيم مهرجان في السودان

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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وقعت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ووزارة الزراعة والغابات في السودان، بروتوكول تعاون بشأن تنظيم المهرجان الدولي الرابع للتمور السودانية بالخرطوم، خلال الفترة من 30 نوفمبر – 03 ديسمبر 2022.

حضر مراسم التوقيع الدكتور أبو بكر عمر البشري وزير الزراعة والغابات في السودان، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والدكتور أحمد علي قنيف رئيس مجلس أمناء جمعية رعاية وفلاحة النخيل السودانية.

وأكد الدكتور عبد الوهاب زايد، أن الجائزة تستهدف تحفيز الباحثين والمزارعين والمصدرين المعنيين بزراعة نخيل التمر والابتكار الزراعي، ودعم الأبحاث المتعلقة بتنمية مختلف نواحي صناعة التمر السودانية، ونشر ثقافة نخيل التمر على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ودعم وتشجيع الابتكارات المتعلقة بقطاع صناعة التمور.

لافتاً إلى أن المهرجان سيمثل فرصة جيدة لالتقاء كافة الأطراف المهتمة بزراعة وتصنيع التمور، حيث يتضمن عقد ندوات علمية متخصصة لتسليط الضوء على زراعة النخيل في العالم بشكل عام، والسودان بصفة خاصة.

بدوره، قال الوزير البشري: إن الاتفاق يأتي في إطار التعاون المستمر بين الوزارة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الذي انعكس في النجاح الذي حققته الدورات الثلاث السابقة للمهرجان، موضحاً أن الاتفاق يستهدف التنسيق لتنظيم المهرجان الدولي الرابع للتمور السودانية بالخرطوم بهدف تشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور.

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