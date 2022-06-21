«بيئة أبوظبي» تعرّف بتطبيق سياسة المواد البلاستيكية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استعرضت هيئة البيئة - أبوظبي، خلال جلسة توعوية نظمتها، أمس، للمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وشبكة المؤسسات الخضراء، الدليل الذي أعدته باللغتين العربية والإنجليزية، ويوفر معلومات للجهات الحكومية والخاصة والموظفين التابعين لها حول تطبيق الالتزام الوارد في السياسة لإعلان حكومة أبوظبي خالية من المواد البلاستيكية وغير البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وذلك من خلال الحد من استخدام هذه المواد والتحول إلى استخدام البدائل متعددة الاستخدامات وذات الأثر البيئي الأقل.

تم خلال الجلسة التعريف بسياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها الهيئة في مارس 2020 بهدف الحد تدريجياً من المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والمستهلكة في جميع أنحاء أبوظبي، وتشجيع استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام.

ودعت الهيئة هذه الجهات للبدء بتطبيق الإجراءات الموضحة لكي تكون خالية من المواد المستهدفة، وذلك وفقاً لهيكلية وأنشطة كل جهة ويمكن تحميل نسخة من الدليل من الموقع الإلكتروني لهيئة البيئة - أبوظبي www.ead.gov.ae.

ويركز الدليل على توجيه الجهات المشاركة لحظر استخدام المواد المستخدمة لمرة واحدة في جميع مكاتبها والفعاليات والأنشطة التي تنظمها، وتشمل هذه المواد الأكياس وأدوات المائدة كالشوك والملاعق والسكاكين وعيدان الطعام المصنوعة من البلاستيك أو الخشب أو من قصب البامبو أو غيرها من المواد التي تستخدم لمرة واحدة.

إضافة إلى الماصّات البلاستيكية والورقية وعلب الطعام المصنوعة من البلاستيك أو الكرتون أو الألمنيوم وأكواب المرطبات وأغطيتها المصنوعة من البلاستيك أو الورق والصحون البلاستيكية والكرتون والألمنيوم وعيدان التحريك المصنوعة من البلاستيك أو الخشب أو قصب البامبو، وكذلك القناني البلاستيكية أو الزجاجية أو القناني المصنعة من الكرتون المقوى.

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