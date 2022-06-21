«الإمارات للخدمات الصحية» و«نوفورديسك الخليج» توفران علاجاً لمرضى السكري

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مذكرة تفاهم مع شركة نوفورديسك فارما الخليج، بهدف العمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك لكلا الطرفين، بما يشمله ذلك من تعاون في مجال الابتكار والرعاية الصحية، بغرض تعزيز واقع الخدمات الصحية ورفدها بآخر ما تتوصل إليه العلاجات الطبية الحديثة.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار حرص المؤسسة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية الهادفة إلى تبادل التجارب في مجال الرعاية الصحية والعلاجات الطبية الحديثة واكتساب مزيد من الخبرات.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومادس بولارسن، نائب الرئيس والمدير العام لشركة نوفونورديسك الخليج.

وتنص مذكرة التفاهم على توفير نوفورديسك الخليج 12 شهراً من العلاج لعقارها الفموي Semaglutide لـ 50 متعاملاً من مرضى السكري من النوع 2، على أن يتم تقييم المخرجات العلاجية من قبل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خلال 6 أشهر، كما تقدم الشركة الدعم عن طريق التواصل العلمي مع الأطباء المعالجين حول إدارة مرض السكري من النوع 2.

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