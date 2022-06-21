«إمبريال كوليدج لندن» يقدم خدمات طب العيون لمرضاه بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقَّع مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، مؤخراً، اتفاقية مع مستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي، لتقديم خدمات طب العيون لمرضى المركز في أبوظبي، وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي، يعتبر جزءاً من مبادلة للرعاية الصحية أيضاً، وهو حصيلة شراكتها مع مورفيلدز لندن، المستشفى الرائد في مجال خدمات طب العيون في المملكة المتحدة.

في خطوة تجمع علامتين طبيَّتين عالميَّتين من هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا معاً، للتعاون تحت سقف واحد، سيتمكن المرضى الآن من الوصول إلى خدمات طب العيون، التي يقدمها أطباء مورفيلدز في فرع مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، الكائن في شارع الخليج العربي، بما يتماشى مع أهداف الفريقين اللذين يتطلّعان إلى تزويد المرضى بخدمات رعاية صحية عالمية المستوى، على مقربة من منازلهم.

اعتلال

وقال الدكتور نيكولاس ريتشاردز، المدير التنفيذي لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري: «تم تأسيس المركز على قاعدة الشراكة طويلة الأمد التي تربطنا بهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.

حيث أدركت قيادتنا الرشيدة منذ البداية، أهمية الدور الذي تؤديه الشراكات الدولية في النجاح بمهمة تطوير الخبرات الطبية داخل الدولة. وأضاف تعتبر أمراض العيون من أكثر الحالات شيوعاً في صفوف الأشخاص المصابين بداء السكري بحيث قد يؤثر اعتلال شبكية العين السكري بشكل كبير في حياة المرضى، إذ يصيب الأوعية الدموية في شبكية العين .

شراكات

وعلّق الدكتور إسماعيل محمد أربابي، المسؤول الطبي واستشاري طب العيون في مستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي قائلاً: «نفتخر بأن نكون جزءاً من شبكة مبادلة للرعاية الصحية، الأمر الذي يمنحنا الفرصة للمزيد من الشراكات التي ستمكننا من تقديم رعاية شاملة لمجموعة أكبر من المرضى.

ونحن نتطلع إلى تقديم حلول مبتكرة، تركّز على العناية بمرضانا في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، وإلى المساعدة في التثقيف الطبي لمرضى السكري، حفاظاً على صحة نظرهم». وقد بدأ بالفعل تقديم هذه الخدمات في فرع مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري.

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