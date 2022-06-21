حملة في دبي لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير

المصدر: دبي - البيان

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تنظم دلسكو، مزود الحلول المتكاملة في المنطقة، بالتعاون مع سوبرماركت شويترام، حملة تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير في دبي، وذلك تماشياً مع أهداف الاستدامة لدولة الإمارات 2030 ومبادئ الاقتصاد الدائري.

وستُقام الحملة على مدار أسبوعين بين الساعة الثالثة عصراً والثامنة مساءً، من 20 إلى 26 يونيو الجاري في فرع ذا غرينز، ومن 27 يونيو الجاري إلى 3 يوليو المقبل في فرع حديقة الصفا.

وتحرص مبادرة الاستدامة على تحفيز ثقافة إعادة التدوير، وترويج تبنّي أنماط حياة صديقة للبيئة بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال توفير منافذ عملية لأفراد المجتمع تتيح لهم القيام بذلك بسهولة.

ويُطلب من زوار الحملة إحضار جميع المواد القابلة لإعادة التدوير إلى سوبرماركت شويترام، حيث سيكون متطوعو دلسكو في استقبالهم، لتوجيههم خلال العملية، وقياس وزن العناصر القابلة لإعادة التدوير، وسيحصل أول 100 عميل يصلون مع 5 كجم أو أكثر من المواد القابلة لإعادة التدوير على قسيمة شراء من شويترام بقيمة 10 دراهم، لينفقوها في المتجر. وأوضح ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لشركة دلسكو: «تعتبر حملة تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير جزءاً من هدفنا المتمثل في العثور على حلول متواصلة لجعل المجتمعات التي نخدمها أكثر كفاءة وإنتاجية واستدامة.

وتمكننا هذه المبادرة من التواصل مباشرة مع المجتمع وتقديم سبل سهلة ومريحة لإعادة التدوير». ومن جانبه، قال راجيف وارير، الرئيس التنفيذي لـ «شويترام»: «تتواصل عروضنا ومفاجآتنا سواء عبر المنتجات والخدمات التي نقدمها في متاجرنا أو عبر تفاعلنا مع المجتمع. وفي هذا الإطار يسرنا التعاون المشترك مع دلسكو في حملة إعادة التدوير».

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