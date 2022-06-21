9604 طلبات خدمة استقبلتها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في 6 أشهر

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت نورة الخاجة مدير إدارة المنح وقروض الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن عدد الطلبات الإسكانية التي استقبلتها المؤسسة خلال الفترة من شهر سبتمبر 2021 وحتى فبراير 2022 بلغت 9604 طلبات، ضمت: 5296 طلب أرض سكنية، 256 طلب منحة مسكن، 388 منحة الصيانة أو الإضافة أو الإحلال (الجزئي/‏‏ كلي)، 666 طلب منحة بناء مسكن، 134 طلب منحة شقة سكنية.

إضافة إلى 109 طلبات قرض مسكن، 2604 طلبات قرض بناء مسكن، 173 طلب قرض الصيانة أو الإضافة أو الإحلال (الجزئي/‏‏ الكلي)، و69 طلب قرض وحدة سكنية من السوق المحلي، و8 طلبات استئجار وحدة سكنية، و1 طلب شراء مسكن.

يأتي ذلك في إطار اهتمام المؤسسة في توفير السكن الملائم لمواطني إمارة دبي، عبر تقديم كافة الخدمات الإسكانية التي تشمل المنح والقروض بهدف تلبية احتياجات المتعاملين حسب دخلهم وحالتهم الاجتماعية وتعمل على تبسيط عملية التقديم على الخدمة وفق الشروط والأحكام.

وأشارت إلى أن المؤسسة لديها نظام مؤسسي محوكم للوقوف على مدى استحقاق المستفيدين من الخدمات الإسكانية من خلال بحث ودراسة الحالة الاجتماعية والمالية والسكنية للمواطنين، مبينة أن المؤسسة وفرت هذه الخدمات الإسكانية لتتناسب مع تطلعات المواطنين وتصورهم واحتياجاتهم.

وفي إطار حرص الحكومة واستجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على توفير المسكن الملائم للمواطنين وتعزيز الاستقرار الأسري، وضمان إسعاد الأسرة الإماراتية.

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