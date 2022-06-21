" إكسبو دبي" مدينة نابضة بالحياة تعتمد الاستدامة والابتكار

المصدر: دبي – بشار باغ

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تهدف مدينة إكسبو دبي، إلى أن تكون مدينة ذكية نابضة بالحياة، تراعي متطلبات الإنسان ومدفوعة بالاستدامة والابتكار والتعليم والترفيه، وتضم المدينة الشاملة، التي تُعد المدينة الأكبر في العالم، التي ستجري تغطيتها بالكامل، بشبكة الجيل الخامس، مجموعة متنوعة من معالم الجذب، وكذلك مكاتب ومرافق ترفيهية، وأماكن طعام وتنزه وأماكن لممارسة الرياضة، ومركزاً تجارياً.

وستحتفي مدينة إكسبو دبي بالإبداع البشري والخيال والابتكار، وذلك من خلال برامجها التعليمية والثقافية والترفيهية، وتحتفظ مدينة إكسبو دبي بعدد من الأجنحة الرئيسة، وعروض الترفيه والتقنية التي تضمنتها فعاليات إكسبو 2020 دبي، مع الحفاظ على عناصر الإبهار والزخم والإثارة، التي تميزت بها فعاليات الحدث العالمي.

مدينة مستقبلية

وفي مؤتمر صحافي، عقد أمس، في موقع إكسبو، قال أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: «لطالما كان مستقبل موقع إكسبو 2020 دبي، في صميم عملية التخطيط منذ البداية، إذ سيجري الاحتفاظ بنسبة 80 في المئة من البنية التحتية لإكسبو 2020 دبي، في إطار تحويل الموقع إلى مدينة إكسبو دبي.

وتمثل المدينة أهم عناصر إرث الحدث، وتُعد جزءاً من خطة دبي الحضرية الشاملة 2040، كما تأتي انطلاقة مدينة دبي تأسيساً على النجاح الكبير لإكسبو 2020 دبي، وستستكمل رسالته من خلال إنشاء مدينة مستقبلية نظيفة وخضراء، وتعتمد أحدث التقنيات، حيث تم تصميم مدينة إكسبو دبي، وفق نموذج التخطيط الحضري للبيئة المستدامة، حيث تضم 123 مبنى معتمداً بنظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED).

المخطط العام

وأشار أحمد الخطيب، إلى أن المدينة ستضم أراضي إضافية محيطة بموقع إكسبو 2020 دبي الأصلي، مشيراً إلى أنه يتم حالياً دراسة المخطط العام للموقع، بما يتوافق مع رؤية وأهداف المدينة. ولفت إلى أن الأبواب مفتوحة لبيع الأراضي المتاحة في المدينة للمطورين العقاريين، والمشاريع المشتركة لتطوير المساحات المتوافرة.

ولفت في مؤتمر صحافي عقد أمس، في الموقع، للإعلان عن تفاصيل مدينة إكسبو دبي، إلى أن المدينة ستكون مخصصة للمشاة، بدون سيارات، ويتم حالياً مراجعة دمج كافة المناطق والمساحات المحيطة بالموقع، ضمن مخطط المدينة، كما يتم حالياً، بحث وسائل النقل التي سيتم توفيرها داخل المدينة، على غرار الدرجات الكهربائية «سكوتر»، والهوائية، ومركبات الـ «غولف»، وغيرها، مع الاستفادة من محطة المترو في الموقع، لخدمات النقل الجماعي من وإلى المدينة.

وذكر أن مواقع مواقف السيارات ستتغير إلى أماكن قريبة من محيط الأبنية السكنية والتجارية ضمن المدينة.

الابتكار الرقمي

وأشار الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي، إلى أنه يجري حالياً تطوير الأطر التنظيمية في مدينة إكسبو دبي، كمنطقة حرة، والتي ستوفر حزمة من الخدمات والتسهيلات لمجتمع الأعمال والمستثمرين محلياً وعالمياً.

موضحاً أن المدينة ستوفر منظومة أعمال رائدة، وذلك لاستقطاب العقول العالمية، التي تتبنى التقنية والابتكار الرقمي، وبالتالي، ستسهم في دعم نمو الصناعة، وأهداف التنوع والنمو الأوسع في دولة الإمارات، كما ستقدم، باعتبارها جزءاً من مجتمع دبي النابض بالحياة، مجموعة كبيرة من الفرص، للشركات، لتحقق أهدافها المستدامة، وتستقطب بالفعل اهتمام عدد كبير من المستأجرين التجاريين، كما سوف تصبح قريباً، المقر الجديد لموانئ دبي العالمية، وسيمنز، وعدد من الشركات الناشئة والصغيرة.

وأوضح من جانب آخر، أن العديد من المقاهي والمطاعم التي عملت في موقع إكسبو، حققت نجاحاً كبيراً خلال فعالياته، ويجري حالياً بحث فرص استمرارها، واستقطاب منافذ أخرى، بتجارب جديدة للأطعمة والمشروبات.

محور أساسي

وأكدت مرجان فريدوني الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر في مدينة إكسبو دبي، أن التعليم سيكون محوراً أساسياً في المدينة، لافتةً إلى أنه، وفي ظل النجاح والإقبال الذي شهده برنامج إكسبو للمدارس، خلال فعاليات الحدث، سيتم تقديم مجموعة من الفعاليات للمدارس في المدينة، وسيتم إقامة ورش عمل للمدارس، تتمحور حول العديد من المجالات التعليمية. ولفتت إلى أن البرامج الثقافية، ستتواصل في الفترة المقبلة، مع التركيز في البداية على محتوى أجنحة «تيرا» و«ألف» وغيرها، وسيتم مستقبلاً تطوير برامج فنية وثقافة متنوعة. وأشارت مرجان فريدوني، إلى أن تخصصات أجنحة الدول التي ستوجد في مدينة إكسبو دبي، سيتم تحديدها، بالاتفاق مع الدول المعنية، بحسب أهدافها وخططها.

وقال شولتو دوغلاس هوم الرئيس التنفيذي للمبيعات والاتصال، إن الدخول إلى مدينة إكسبو دبي، سيكون مجاناً للزوار، فيما سيتم تحديد رسوم زيارة الوجهات والأجنحة في المدينة لاحقاً، قبيل الافتتاح.

› ضم أراضٍ إضافية محيطة بالموقع إلى مخطط المدينة

› تطوير الأطر التنظيمية للمدينة كمنطقة حرة

› الدخول مجاني إلى الموقع مع رسوم لزيارة أبرز الوجهات

› منظومة أعمال رائدة لاستقطاب العقول في التقنية

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