انطلاق ملتقى الصناعات الدفاعية الإماراتية - الأسترالية

المصدر: أبوظبي - وام

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انطلقت أمس فعاليات ملتقى الصناعات الدفاعية الإماراتية - الأسترالية، الذي تنظمه وزارة الدفاع في نادي ضباط القوات المسلحة، ويستمر لمدة يومين.

وافتتح العميد خليفة علي الكعبي رئيس الإدارة التنفيذية للتكنولوجيا والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع الملتقى الذي يقام بالتعاون مع ممثلي شركات الصناعات الدفاعية الوطنية، وبالتنسيق مع مجلس توازن الاقتصادي، ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية.

حضر الملتقى هايدي فينامور سفيرة كومنولث أستراليا لدى الدولة، واللواء الركن ديفيد كوجهلان رئيس الوفد الأسترالي، وعدد من ضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

وألقى العميد خليفة علي الكعبي كلمة أكد فيها أن الملتقى يهدف إلى بناء علاقات الشراكة والتكامل بين البلدين، واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشروعات مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، ومناقشة آلية عمل لتطبيق تلك المشروعات.

ودعا إلى ضرورة الاتفاق على آلية تعاون مشترك في مجال البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية.

وخلال الملتقى قدمت إدارة الاستحواذ في مجلس التوازن الاقتصادي عرضاً أمام الشركات الدفاعية الأسترالية تضمن آليات عمليات الاستحواذ والشراء وإدارة العقود وإجراءات تسجيل الشركات في سجل الموردين لديها.

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