«الوطني» والبرلمان الفنلندي يبحثان تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي - البيان

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التقت سارة محمد فلكناز رئيسة مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، بحضور الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس، حسن الطائي رئيس لجنة الصداقة الفنلندية-الإماراتية في البرلمان الفنلندي والوفد المرافق في مقر المجلس بأبوظبي.

وجرى خلال اللقاء الذي حضرته ماريان نيسيلا سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة، بحث تعزيز التعاون البرلماني في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل التنسيق والتشاور خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية.

وتم خلال اللقاء استعراض أهداف دولة الإمارات في مجال التعليم والمعرفة، مؤكدين أهمية التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التعليم، لمواكبة مسيرة التطور العلمي العالمي، وتحقيق الزخم المعرفي والتبادل الثقافي.

من جهة أخرى، اعتمدت اللجنة المؤقتة لدراسة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مسودة تقرير مشروع القانون.

حضر الاجتماع في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمـد حمــد بوشهاب، والدكتورة حواء سعيد الضحاك المنصــوري، وخلفـــان راشـد الشامسـي، وسمية عبدالله السويــدي، ومحمـد عيســى الكشـف، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، وتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.

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