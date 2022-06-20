وفد من «محاكم دبي» يطلع على النظام القضائي في السعودية

المصدر: دبي - البيان

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زار وفد من محاكم دبي برئاسة القاضي خالد عبيد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ، المملكة العربية السعودية، للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تنفيذ الأحكام وتعهيد الخدمات إلى القطاع الخاص وتوثيقات الكاتب العدل لدى وزارة العدل بالمملكة، وذلك في إطار التواصل والتكامل بين المؤسسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يخدم جميع الجهات لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

وضم الوفد كلاً من القاضي خالد مبارك كنشام قاضي استئناف محكمة التنفيذ، إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ، عبد الرحيم المضرب مدير إدارة تقنية المعلومات، أحمد أهلي مدير إدارة التنفيذ، خالد المعصم رئيس قسم التسويق والفعاليات.

آلية

وقد تم خلال الزيارة الاطلاع على كلٍ من النظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام وآلية تعهيد بعض الأعمال والخدمات إلى القطاع الخاص، وعلى التوثيقات المدنية لدى كاتب العدل، ومركز الإسناد والتصفية «انفاذ».

والتقى الوفد خلال الزيارة بفضيلة الشيخ طارق العريني وكيل وزارة التنفيذ وعدد من المسؤولين في وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، وقد قام الوفد بجولة ميدانية في كلٍ من، مركز العمليات العدلي، مركز ناجز للخدمات العدلية، مركز الإسناد والتصفية «انفاذ».

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