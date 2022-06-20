بلدية عجمان تشارك بالمؤتمر العالمي للمشتريات في لندن

المصدر: عجمان - البيان

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شاركت دائرة البلدية والتخطيط عجمان بالمؤتمر العالمي للمشتريات 2022، المقام في لندن بالمملكة المتحدة.

مثّل الدائرة في المؤتمر خالد أحمد الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، مقدماً ورقة عمل بعنوان أنظمة المشتريات للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة، وحمدان محمد آل علي مدير إدارة العقود والمشتريات، الذي قدم ورقة عمل، استعرض فيها تنوع الموردين والشمول، من خلال تسخير كافة الوسائل، وتفعيل كافة القنوات التي توفرها الدائرة.

وقال الحوسني: إن الدائرة حرصت على المشاركة بالمؤتمر لنشر ثقافة التحفيز والدعم للمؤسسات العاملة تحت مظلة حكومة عجمان، مستعرضاً النتائج الإيجابية للسنوات الأربع الماضية، والتي تحققت من خلال أتمتة وتطوير نظام موارد، بالتعاون مع الدائرة المالية المركزية لحكومة عجمان.

واستعرض الحوسني نسبة إنجاز طلبات الشراء، والتي بلغت 112.74 %، كما وصل معدل الأيام المستغرقة لإصدار أوامر الشراء إلى 9.72 أيام، عن المستهدف والمقدر بـ 17 يوماً، لإنجاز طلبات الشراء.

وبيّن الحوسني أن الجهود بُذلت لتسهيل رحلة المستخدمين والموردين، وتقديم تجربة متميزة للجميع، موضحاً أن الفريق عمل بشكل وثيق مع الوحدات التنظيمية الأخرى في الدائرة والموردين لنقل عمليات المشتريات إلى المستويات العليا.

علاقات

من جانبه، أفاد مدير إدارة العقود والمشتريات بالدائرة، بأن فريق علاقات الموردين بالدائرة، أسهم في توثيق التعاون الوثيق والتواصل المستمر مع الموردين لخدمتهم، والتعاون معهم، ما أدى إلى رفع نسبة رضاهم عن خدمات الدائرة لتتجاوز التوقعات، حيث ارتفعت نتائج رضا الموردين عن الدائرة في عام 2018، بنسبة 88.9 %، لتصل 91.3 % في عام 2021.

وذكر أن إدارة العقود والمشتريات، تسعى للتطوير والتحسين الدائم، وعليه، عملت على تجويد عملياتها وخدماتها، وعززت من حوكمتها وشفافيتها وسياستها وتعاملها الواضح، وتسهيل كافة إجراءاتها، سعياً لتقريب العلاقة بين الموردين والدائرة.

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