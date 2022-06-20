لجنة بالمجلس الوطني الاتحادي تعتمد مسودة مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية

المصدر: وام

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اعتمدت اللجنة المؤقتة لدراسة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها برئاسة سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مسودة تقرير مشروع القانون.

حضر الاجتماع في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي سعادة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمـد حمــد بوشهاب، والدكتورة حواء سعيد الضحاك المنصــوري، وخلفـــان راشـد الشامسـي، وسمية عبدالله السويــدي، ومحمـد عيســى الكشـف، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، وتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلا عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.

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