صقر غباش يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الكبرى التركية ويؤكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين

المصدر: وام

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التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي معالي البروفيسور مصطفى شنطوب، رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لجمهورية تركيا "البرلمان" علي هامش أعمال المؤتمر البرلماني العالمي المعني بالهجرة المنعقد حاليا في مدينة إسطنبول .

حضر اللقاء سعادة كل من عائشة محمد الملا، وأسامة أحمد الشعفار، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، ومروان عبيد المهيري، وهند حميد العليلي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي و الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني للمجلس إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لجمهورية تركيا .

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين وسبل تعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل بين البلدين، وتبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الجانبين.

وعبر معالي صقر غباش عن الشكرِ والتقديرِ لمعالي مصطفي شنطوب على دعوته لحضور المؤتمر البرلماني العالمي المعني بالهجرة ،لافتا إلى أهمية مناقشة البرلمانيين للمواضيع المطروحة في المؤتمر خاصة الجانب الانساني منها وأعرب عن شكره وتقديره للبرلمان التركي والاتحادِ البرلماني الدولي على حُسن تنظيم المؤتمرِ.

وأكد معاليه حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز العلاقات البرلمانية مع البرلمان التركي، باعتبار أن العلاقات البرلمانية تمثل دافعاً كبيراً لنمو وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وأشار معاليه إلى التطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين دولة الامارات وجمهورية تركيا، ورغبة حكومتي البلدين بالارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب وأوسع، والعمل المشترك لتحقيق تطلعات البلدين خاصة في ظل الزيارات المتبادلة والتي كان أهمها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لتركيا في نوفمبر 2021 وزيارة فخامة رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا لدولة الامارات في فبراير 2022.

من جهته قدم معالي البروفيسور مصطفي شنطوب أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" و لشعب الإمارات بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة سائلاً الله تعالى التوفيق لسموه لخدمة الإمارات وشعبها ومواصلة مسيرة التنمية متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار.

وأكد معاليه أن العلاقات التركية - الإمارتية تشهد تطورا و نموا كبيرين .. مشددا على حرص بلاده على بناء علاقات متميزة مع دولة الامارات.

وشدد معاليه على حرص البرلمان التركي على التواصل الدائم مع المجلس الوطني الاتحادي من خلال عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات والعمل مع مجموعات الصداقة و اللجان المتخصصة لتكثيف الزيارات البرلمانية واللقاءات بما يصب في صالح الجانبين.

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