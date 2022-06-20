محمد الشرقي يستقبل حمد النقبي لحصوله على الدكتوراة في القانون العام

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور حمد محمد النقبي لحصوله على شهادة الدكتوراة في القانون العام من جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية.

وهنأ سموه الدكتور حمد النقبي، لحصوله على هذه الدرجة العلمية، معرباً عن فخره وسعادته بسعي أبناء الوطن لإكمال دراساتهم العليا ونوه إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لأبناء الوطن وتوجيهات سموه بمواصلة رحلة المعرفة والاطلاع في مختلف أنواع العلوم بما يسهم في بناء كوادر وطنية تدعم ركائز التنمية الشاملة بالدولة.

واستمع سمو ولي عهد الفجيرة من الدكتور حمد النقبي إلى محتوى رسالة الدكتوراة التي حملت عنوان "النظام القانوني لنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ".

وشكر النقبي سمو ولي عهد الفجيرة على تشجيع سموه ورعايته للعلم والتعليم في إمارة الفجيرة ما يشكل حافزاً مهماً لمواصلة تحصيلهم العلمي والتزود بالعلم والمعرفة.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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