أحمد بن سعيد: مدينة إكسبو دبي موطناً عالمياً للإبداع ومنطلقاً لابتكارات ترسم ملامح مستقبل أفضل

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن مدينة إكسبو دبي، ستكون موطناً عالمياً للإبداع، ونموذجاً لما ستكون عليه مدن المستقبل.

وقال سموه، إن المدينة سوف تكون وجهة متكاملة توفر مقومات النجاح وتعزز ثقافة العمل المشترك في منظومة نمو عالمية ومستدامة. وذلك استنادا على إرث إكسبو في التعاون والابتكار والعمل الهادف الذي يراعي بيئتنا ومستقبل الأجيال القادمة. كما ستقدم مدينة إكسبو دبي البيئة المثالية والبنية التحتية المادية والرقمية والافتراضية لتدفع بالابتكار إلى آفاق جديدة تكون محفزاً لصناع التغيير على اختلاف أعمارهم وقدراتهم وخبراتهم.

وأضاف سموه "هدفنا أن تكون مدينة إكسبو دبي أفضل مكان على وجه الأرض يحتفي بالمبدعين من كل أنحاء العالم وأن تكون منصة للعمل والتعاون ومنطلقا لابتكارات عديدة تغير العالم وترسم ملامح مستقبل أفضل".

كلمة سمو الشيخ #أحمد_بن_سعيد آل مكتوم للإعلان عن مدينة إكسبو دبي، موطناً عالمياً للإبداع، ونموذجاً لما ستكون عليه مدن المستقبل. مرحلة جديدة ومنطلقاً لابتكارات عديدة تغير العالم وترسم ملامح مستقبل أفضل.@HHAhmedBinSaeed @expo2020dubai #مدينة_إكسبو_دبي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/HVJqW2NOJa — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 20, 2022

واستعرضت معالي ريم الهاشمي أمام أعضاء الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن افتتاح "مدينة إكسبو دبي" مطلع أكتوبر المقبل.

كما تطرقت معاليها إلى الإنجازات التي حققها إكسبو 2020 دبي في مختلف المجالات ونجاحه في جمع العالم رغم تحديات الجائحة.

وقال أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري: ستبقى عددٌ من أكثر مناطق الجذب في إكسبو 2020 دبي في المدينة الجديدة، وهي قبة ساحة الوصل، وحديقة الثريا "برج المراقبة الدوار"، وشلالات إكسبو السريالية، وجناح الاستدامة والتنقل "تيرا" و"ألف" لتقديم تجارب تعليمية تفاعلية مع الزوار.

وأضاف: ستضم مدينة اإسبو دبي عدداً من الأجنحة الرئيسية في إكسبو 2020 دبي، كما تحتوي مدينة إكسبو دبي مجموعة من مناطق الجذب المتنوعة والمكاتب والمرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية، ومركز تسوق يمكن الوصول إليه مباشرة عبر مترو دبي، وتضم المدينة أيضاً مركز دبي للمعارض الذي يوفر خدمات عالمية المستوى لاستضافة المعارض والمؤتمرات وسيكون وجهة عائلية رائدة.

وتابع: ستتاح أمام الزوار فرصة زيارة جناح دولة الإمارات والسعودية وأجنحة لوكسمبورغ وأستراليا وباكستان والهند والمغرب ومصر لتضيف إلى محتواها المميز تجارب جديدة، فضلاً عن إمكانية وصول الزوار إلى جميع الأماكن عبر بطاقة خاصة بالمدينة، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيل المزايا التي توفرها خلال الأشهر القليلة المقبلة

وقالت مرجان فريدوني الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر: مدينة إكسبو دبي ستقدم تجارب تعليمية تفاعلية من خلال برامج وفعاليات ومعارض معرفية متنوعة، وفي وقت لاحق من العام الجاري سيتحول جناح الفرص إلى متحف إكسبو، ليكون إضافة جديدة في مدينة إكسبو دبي، يسلط المزيد من الضوء على تاريخ دورات إكسبو الدولية السابقة وأثرها، ويحتفي بنجاح الحدث الذي استضاف العالم لمدة ستة أشهر في دولة الإمارات.

وأضافت: تشمل عوامل جذب الزوار إلى مدينة إكسبو دبي، جناح المرأة، الذي يسلط الضوء على صانعات التغيير من جميع أنحاء العالم، وجناح الرؤية المذهل، الذي يبرز مسيرة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

يشار إلى أن الدخول إلى مدينة إكسبو دبي سيكون مجانا للزوار فيما سيتم تحديد رسوم زيارة الوجهات والأجنحة في المدينة لاحقا قبيل الافتتاح 1 أكتوبر المقبل.

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