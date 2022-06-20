تحذير مهم من وزارة الصحة

المصدر: البيان

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حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من رسائل مشبوهة قد تحمل شعارات جهات حكومية .

وأوضحت الوزارة، اليوم "الاثنين"، على حسابها في "تويتر"، أن بعض المحتالين يحاولون بواسطة تلك الشعارات النصب على ضحاياهم عبر العالم الرقمي.

ولفتت إلى أن تلك الرسائل توهم المستقبلين بأنها من جهة حكومية، وتحتوي على رقم سري (OTP) أو روابط مشبوهة يتم استخدامها للإيقاع بالناس وممارسة الاحتيال الإلكتروني، منوهة بعدم مشاركة أي من هذه المعلومات مع أي شخص



ودعت الوزارة إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الرسائل ليتم التعامل معها.

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