محمد بن راشد يعلن تحويل موقع معرض إكسبو 2020 دبي إلى "مدينة إكسبو دبي"

المصدر: البيان

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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم تحويل موقع معرض إكسبو 2020 دبي إلى "مدينة إكسبو دبي"، وذلك بعد النجاح التاريخي الذي حققه المعرض وزيارته من أكثر من 24 مليون زائر، مما شكل بصمة في تاريخ معارض إكسبو عبر 170 عاماً.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "الإخوة والأخوات … بعد النجاح التاريخي لمعرض إكسبو دبي 2020 … الذي زاره أكثر من 24 مليون زائر.. والذي شكل بصمة في تاريخ معارض إكسبو عبر 170 عاماً.. نعلن اليوم عن تحويل موقع المعرض إلى "مدينة إكسبو دبي" .. مدينة تمثل أجمل طموحات دبي".

وأكد سموه أن مدينة إكسبو دبي ستكون صديقة للبيئة وللتقنية والاقتصاد، وأن سحر إكسبو سيبقى مستمراً، وقال سموه: "مدينة إكسبو دبي ستكون مدينة صديقة للبيئة.. صديقة للعائلات.. صديقة للتقنية ..صديقة للاقتصاد.. المدينة المرتبطة بميناء ومطارين والمرتبطة بأجمل الذكريات لملايين البشر .. سيبقى سحر إكسبو مستمراً .. ستبقى قبة الوصل .. وستبقى شلالات إكسبو.. وسيبقى جناح الامارات وجناح ألف وجناح تيرا..".

وأشار سموه إلى أن مدينة إكسبو دبي ستضم متحفاً جديداً ومركزاً عالمياً للمعارض، وقال: "مدينة إكسبو دبي ستضم متحفاً جديداً.. ومركز عالمي للمعارض.. ومقرات شركات اقتصادية ضخمة.. وأجنحة السعودية والمغرب ومصر وغيرها .. وستكون مدينة مليئة بالنشاط الاقتصادي .. ومليئة بالبهجة لأطفالنا وأسرنا بإذن الله.. ستكون مدينة تمثل حلم كل مدينة ..".

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