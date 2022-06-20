هيئة كهرباء ومياه دبي تطلق تقريرها عن الشبكة الذكية لعام 2022

المصدر: البيان

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أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي تقريرها حول الشبكة الذكية لعام 2022، لتسليط الضوء على أحدث مستجدات شبكة الهيئة الذكية ودورها في محافظة الهيئة على مكانتها بوصفها واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية وأكثرها تميزاً حول العالم. كما يوضح التقرير دور الشبكة الذكية في تطوير المدن الذكية، بما يدعم مبادرة "دبي الذكية" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

ويستعرض التقرير تميز الشبكة الذكية لهيئة كهرباء ومياه دبي وتوافقها مع أعلى معايير المرونة والرشاقة المؤسسية على مستوى العالم، بما يتيح للهيئة قدرة أكبر على مواكبة المستجدات والتغيرات المتسارعة. كما يركز التقرير على المحاور الستة لاستراتيجية الشبكة الذكية 2021-2035 وهي: محور الممكنات التأسيسية، ومحور التشغيل الآلي للشبكة الذكية، ومحور حلول الطاقة الذكية والتنقل الأخضر، ومحور شبكة المياه الذكية، ومحور الذكاء الاصطناعي، ومحور الخدمات المبتكرة ذات القيمة المضافة. وتضم هذه المحاور 19 من ممكنات الشبكة الذكية الرائدة عالمياً، ومساهمتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة وتمكين استراتيجية الشبكة الذكية لهيئة كهرباء ومياه دبي حتى 2035.

وفي معرض حديثه عن أهمية الشبكة الذكية، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تسهم الشبكة الذكية في ضمان مواصلة الهيئة تقديم خدمات متكاملة ومتصلة على مدار الساعة، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والموثوقية والاستدامة. وتعزز الشبكة الذكية قوة بنية الهيئة التحتية المتطورة والمرنة، بما يتيح إدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على أحدث التقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، وتخزين الطاقة، وإنترنت الأشياء وغيرها. كما تستخدم الشبكة الذكية حلولاً مبتكرة واستباقية لتحسين الكفاءات وتعزيز الجهود لمواصلة تطوير الهيئة، بهدف رفع الكفاءة وترشيد الاستهلاك، حيث نجحت الهيئة في خفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه إلى 5.3% في عام 2021 وتعد من أدنى النسب في العالم. وتدعم الشبكة الذكية استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050."

بدوره، أشار المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، إلى أن إجمالي استثمارات الشبكة الذكية لهيئة كهرباء ومياه دبي يصل إلى 7 مليارات درهم حتى عام 2035، مما يتيح ميزات متقدمة بما في ذلك إمكانية التشغيل التبادلية بين مختلف أنحاء شبكة الكهرباء والمياه. ولفت بن سلمان إلى أن تقرير الشبكة الذكية 2022 يركز على دور المحاور الستة لاستراتيجية الشبكة الذكية 2021-2035 في دعم استمرارية تميز هيئة كهرباء ومياه دبي وريادتها العالمية.

يشار إلى أن خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" التي توفرها الهيئة، وتندرج ضمن مبادرة الاستجابة الذكية، تساعد المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد. وحتى مارس 2022، حققت الخدمة وفورات في المياه تزيد عن 8 مليار جالون، ووفورات على المتعاملين بقيمة تقارب 500 مليون درهم.

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