«الإمارات للخدمات الصحية» تقدم حزمة خدمات علاجية متكاملة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن حزمة من الخدمات الصحية والعلاجية المتكاملة، التي توفرها مراكزها للرعاية الصحية الأولية، بالاعتماد على أفضل الممارسات الصحية العالمية، وأحدث تطورات التقنيات التكنولوجية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب كفاءة وخبرة الكوادر الطبية والتمريضية العاملة لديها.

وتشتمل حزمة الخدمات التطبيقية التي توفرها مراكز الرعاية الصحية التابعة للمؤسسة، على خدمات متكاملة للوقاية من الأمراض، والكشف المبكر عنها، وعن عوامل الاختطار، وعلاج الأمراض غير السارية، مثل داء السكري، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكولسترول، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية للنساء الحوامل، من خلال تطبيق أفضل الأدلة العلمية.

وأكدت الدكتورة عائشة محمد سهيل مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في المؤسسة، أن مراكز الرعاية الصحية الأولية، توفر الخدمات العلاجية، وفق أعلى المعايير العالمية، كما توفر الفحوصات الطبية باستخدام أحدث الأجهزة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خبرة ومهارة الكوادر الطبية والتمريضية العاملة فيها. وأضافت أن المؤسسة حريصة على تزويد جميع منشآتها بأحدث التقنيات الطبية المتطورة، بما ينسجم مع استراتيجيتها وأهدافها الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في الوسائل والأساليب العلاجية والفحوصات الطبية، وبما يلبي متطلبات الأفراد، ويرفع من نسبة الرضا لديهم، وصولاً إلى تعزيز الجودة والريادة، وضمان مجتمع صحي متكامل.

تتضمن خدمات رعاية الحامل، التي توفرها مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة، متابعة للمرأة الحامل خلال أشهر الحمل المختلفة، وإجراء الكشف الطبي الشامل والفحوصات المخبرية اللازمة، متابعة نمو الأجنة عن طريق الأشعة التلفزيونية للجنين، والتثقيف والتوعية الصحية للرضاعة الطبيعية، ومشورة التغذية أثناء الحمل، ووصف الأدوية التكميلية والعلاجية حسب الحاجة، حيث تتوفر الخدمة في معظم المراكز الصحية.

وتوفر المؤسسة خدمة الفحص والمشورة للمقبلين على الزواج، في 25 مركزاً صحياً، وتتضمن الفحوصات اللازمة للتأكد من الخلو من أمراض الدم الوراثية والمعدية والمنقولة جنسياً، وتحظى الخدمة بأقصى درجات السرية، في ما يتعلق بنتيجة الفحوصات. وحول المراكز التي توفر الخدمة، بينت المؤسسة عن توافرها في مراكز هور العنز، ومحيصنة، والاتحاد الصحي في دبي، وفي مراكز الرقة، والخالدية، وواسط، والقرائن، والصبخة، والرفاع، والذيد، والمدام، والبطائح، وخورفكان، ودبا الحصن في الشارقة، ومراكز المدينة، ومشيرف، والمنامة، ومزيرع الصحي في عجمان، وفي مركزيّ الخزان، وفلج المعلا بإمارة أم القيوين، ومركز جلفار، وكدرة في رأس الخيمة، ومراكز مريشيد، وضدنا، وقدفع في الفجيرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز