«دي بي ورلد».. ريادة عالمية في الخدمات اللوجستية المتكاملة

المصدر: دبي - بشار باغ

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رسخت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» مكانتها عالمياً كونها مزوداً رائداً للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة، والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، وتغطي القائمة الشاملة لمنتجاتها وخدماتها جميع نقاط الربط لسلسلة التوريد المتكاملة، بدءاً من المحطات البحرية والبرية، وصولاً إلى الخدمات البحرية والمجمعات الصناعية، إضافة إلى الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا.

وتقدم المجموعة هذه الخدمات، عبر شبكتها العالمية المترابطة، التي تضم 190 وحدة تجارية في 69 بلداً عبر ست قارات، مما يعكس حضورها البارز في كل من الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق المتطورة على حد سواء، وتحرص في كل مواقع عملياتها على دمج الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركة في أنشطتها، وتسعى لتقديم مساهمة إيجابية للاقتصادات والمجتمعات، التي تعمل فيها.

ويلتزم فريق عمل «دي بي ورلد»، الذي يضم أكثر من 97211 موظفاً من 150 جنسية، بتقديم قيمة غير مسبوقة إلى عملاء وشركاء المجموعة، ويتم تحقيق هذا الهدف، من خلال التركيز على بناء علاقات، تعود بالنفع على جميع الأطراف مع الحكومات، وخطوط الشحن البحري، والتجار، وغيرهم من الأطراف المعنيين في سلسلة التوريد العالمية، وهي علاقات تستند إلى الثقة المتبادلة والشراكات طويلة الأمد.

استشراف المستقبل

تقوم «دي بي ورلد» باستشراف المستقبل وتوقع التغيير، واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، لتعزيز رؤيتها الرقمية في إحداث التطوير الجذري في التجارة العالمية، من أجل توفير الحلول الأكثر ذكاء وكفاءة وابتكاراً، وضمان تحقيق أثر إيجابي ومستدام على الاقتصادات والمجتمعات، بل والعالم بأسره.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، قامت دي بي ورلد بمناولة 19.3 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على مستوى محفظتها العالمية من محطات الحاويات في الربع الأول من 2022، وشهدت الكميات الإجمالية لمناولة الحاويات ارتفاعاً بنسبة 1.7 % على أساس سنوي، وبنسبة 1.9 % على أساس المقارنة المثلية. وجاء نمو حجم المناولة في الربع الأول من عام 2022 مدفوعاً بأداء مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين. وعلى مستوى الأصول، قدمت كل من تشينغداو (الصين)، والسخنة (مصر)، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، وياريمجا (تركيا)، وداكار (السنغال)، وكوسيدو (جمهورية الدومينيكان)، و(بوينس أيريس) الأرجنتين، و(بوسورجا) الإكوادور أداء قوياً. وفي ميناء جبل علي (دولة الإمارات)، تمت مناولة 3.4 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً في الربع الأول من 2022.

نتائج قوية

وكانت «دي بي ورلد» قد حققت نتائج مالية قوية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021، حيث نمت العائدات 26.3 % لتصل إلى 10.77 مليارات دولار (ما يزيد على 39.6 مليار درهم)، وزادت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15.3 %، لتسجل 3.82 مليارات دولار (ما يزيد على 14 مليار درهم) مع بلوغ هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 35.5 %. وجاء تسجيل العائدات نمواً 26.3 % بدعم من عمليات الاستحواذ واتفاقيات الامتياز الجديدة، التي شملت «أنغولا» و«يونيكو» و«ترانسوورلد»، وقد ارتفعت العائدات على أساس المقارنة المثلية بنسبة 11.7 %، مع زيادة عائدات البضائع المعبأة في حاويات على أساس المقارنة المثلية 14.2 % مدفوعة بنمو الحجم. وتجاوزت عائدات البضائع المعبأة في حاويات نمو الحجم، ويرجع ذلك أساساً إلى عائدات التخزين ومراقبة التبريد المرتفعة، ارتفعت عائدات البضائع السائبة على أساس المقارنة المثلية بنسبة 9.5 % مع أداء قوي لأعمال التغذية، وكان النمو في الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هامش الأرباح المعدل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية نسبة 37.9 %.

وخلال 2021، واصلت محطات الحاويات فتح أبوابها لخدمة أصحاب البضائع بالرغم من التحديات التي تسببت فيها الجائحة، وقدمت دي بي ورلد أداء تشغيلياً قوياً، مع الحفاظ على إنتاجية المراسي رغم انخفاض موثوقية جدول الشحن الزمني. وبلغ الإنفاق الرأسمالي 1.393 مليون دولار (مقارنة بـ 1.076 مليون دولار لعام 2020)، مستثمرة في محفظة الأعمال الحالية، وتصل توجيهات الإنفاق الرأسمالي لعام 2022 إلى 1.4 مليار دولار، وتتضمن تنفيذ الاستثمارات المخطط لها في دولة الإمارات، وجدة (السعودية)، وميناء «لندن غيتواي» (المملكة المتحدة)، وميناء «بربرة» (أرض الصومال)، وميناء «السخنة» (مصر)، وإندونيسيا، وميناء «كالاو» (بيرو) ونفذت المجموعة خلال العام الماضي عمليات استحواذ لتحقيق إمكانات ذات قيمة مضافة، واستثمرت في الأسواق ذات النمو المرتفع، وأسست علاقات طويلة الأمد مع مالكي البضائع، وتم الاستحواذ على شركتي «سينكريون» و«إمبريال لوجستيكس»، وحققت عمليات الاستحواذ إمكانات ذات قيمة مضافة في الأسواق والقطاعات سريعة النمو، وتم إبرام شراكة مؤسسة تمويل التنمية في المملكة المتحدة ومجموعة «سي دي سي» مع (دي بي ورلد) لاستثمار مليار دولار في الموانئ والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء أفريقيا.

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