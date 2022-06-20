«استشاري الشارقة» يستعرض أبرز إنجازاته في ختام دور انعقاده الثالث

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر بجلسته السابعة عشرة، والتي عقدها بعد مشوار حافل من الجلسات العامة والمناقشات والأسئلة البرلمانية، والتي وجهت إلى عدد من الدوائر الحكومية رسخت من دوره البرلماني في خدمة المجتمع والمطالبة بمزيد من الخدمات والارتقاء بأوجه الأداء الحكومي.

ترأس الجلسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري، وبدأت أعمال المجلس بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة بتوجيه سؤال برلماني مقدم من عضو المجلس سهيل سالم الكعبي إلى بلدية مدينة الشارقة بشأن إنشاء مبنى لمعهد الشارقة للسياقة بحضور عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وطارق عبدالرحمن آل صالح المدير التنفيذي لمعهد الشارقة للسياقة.

وأكد علي ميحد السويدي أن المجلس أنجز خلال دورة انعقاده الحالية، والتي قاربت على 9 أشهر، أعمالاً لها قدرها وأهدافها، وحقق العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته المنوطة به وفق أحكام قانون إنشائه ولائحته الداخلية وتعديلاتهما.

واستعرض الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان أبرز إنجازات المجلس في هذه الدورة، مشيراً إلى أن المجلس عقد 17 جلسة عامة، شهد خلالها نقاشات متعمقة ودقيقة وحواراً هادفاً متميزاً، الأمر الذي مكّن المجلس من الوصول إلى توصيات موضوعية وقرارات مدروسة وهادفة.

ولفت إلى أن المجلس ناقش خلال دور الانعقاد سياسة 6 دوائر وهيئات حكومية وهي دائرة الموارد البشرية وهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، ودائرة الإسكان، ومجلس الشارقة الرياضي، ودائرة التخطيط والمساحة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة.

موضوعات

وأشار إلى أن عدد مقدمي الطلب في الموضوعات العامة بلغ 98 عضواً، وعدد طالبي الكلمة 30 عضواً، بعدد إجمالي لمداخلات الأعضاء بلغ 296 مداخلة، بإجمالي عدد أسئلة بلغ 329 سؤالاً موجهاً من الأعضاء والعضوات لمسؤولي الدوائر والهيئات في الموضوعات العامة.

وتلا الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان المرسوم الأميري رقم 38 لسنة 2022 بشأن فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

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كشف أحمد الجروان عن تلقي المجلس ما يقارب 162 شكوى شخصية وإلكترونية، وخضعت جميعها للدراسة وجمع المعلومات والإحصاءات من الدوائر والهيئات المعنية، واتخذ فيها المجلس القرارات والخطوات المناسبة.

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