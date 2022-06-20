المصدر: أبوظبي ــ البيان

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام القادمة وجاء كالتالي:

الإثنين

الطقس: رطب على السواحل الغربية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً – حار نهاراً وصحو بوجه عام – احتمال تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية وشمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً تكون مثيرة للغبار على المناطق الداخلية، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية صباحاً – حار نهاراً وغائم جزئي يصبح صحواً بوجه عام.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً على المناطق الداخلية، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: حار نهاراً وصحو إلى غائم جزئي أحياناً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً صباحاً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً على المناطق الداخلية، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً – حار نهاراً وصحو إلى غائم جزئي أحياناً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة خاصة شرقاً وشمالاً قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

الجمعة

الطقس: فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً غرباً – حار نهاراً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - فرصة تكون سحب ركامية ممطرة شرقاً وجنوباً – تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على السواحل غرباً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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