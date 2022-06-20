26.5 مليون درهم من «خيرية الشارقة» للاجئين منذ 2012

المصدر: الشارقة - البيان

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حرصت جمعية الشارقة الخيرية على تقديم العون بكافة أشكاله للاجئين حول العالم، وبحسب تقرير أصدرته الجمعية مؤخراً عن مساعدات الجمعية للاجئين السوريين في كل من الأردن ومصر ولبنان وكذلك متضرري أزمة الروهينجا، فقد بلغ إجمالي المساعدات المقدمة خلال الفترة من عام 2012 وحتى مطلع شهر يونيو من العام الجاري (2022) نحو 26.5 مليون درهم، ويأتي التقرير بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 من شهر يونيو من كل عام.

وقال محمد حمدان الزري رئيس قطاع المشاريع والمساعدات: إنه وعلى مدار 11 سنة منذ بداية الأزمة في سوريا الشقيقة قدمت الجمعية إغاثات عاجلة وحزمة من المساعدات للاجئين بقيمة إجمالية بلغت 24.8 مليون درهم، إلى جانب 1.6 مليون درهم لمساعدة متضرري الروهينجا.

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