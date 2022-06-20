«تريندز» يبحث تعزيز التعاون مع نيوزيلندا

المصدر: دبي - البيان

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استعرض وفد من سفارة نيوزيلندا لدى الدولة برئاسة سام أوكونور نائب رئيس البعثة، خلال زيارته مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عدداً من القضايا البحثية والدولية، وسبل التعاون البحثي في ما يخدم الجانبين وينشر المعرفة.

ورحَّب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز» بأوكونور والوفد المرافق، الذي ضم نادين الشوا المستشارة بالسفارة، وبحث عوض البريكي رئيس قطاع تريندز غلوبال، والدكتور فتوح هيكل رئيس قطاع البحث العلمي، مع الوفد سبل التعاون مع مراكز البحث والفكر في نيوزيلندا، وقدما نبذة موجزة عن مركز «تريندز»، وطبيعة الدراسات والأبحاث العلمية التي يقوم بها.

وقد أبدى الوفد الزائر ترحيبه بذلك، مثمناً جهود «تريندز» البحثية.

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