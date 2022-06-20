شرطة أبوظبي تطلع وفداً أردنياً على جهودها التطويرية

المصدر: أبوظبي - البيان

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اطلع وفد مديرية الأمن الأردني برئاسة العميد صادق نايف العوران قائد شرطة البادية الملكية الأردنية على جهود شرطة أبوظبي التطويرية والأنظمة التي تطبقها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

ورحب اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع المهام الخاصة بالوفد الزائر وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف مجالات التدريب الأمني.

واستمع الوفد خلال الجولة إلى شرح حول التجربة المتميزة للقطاع بمجالات التدريب العملي، والمعدات والآليات الحديثة المستخدمة ضمن الجهود المستمرة في الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمني والإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها شرطة أبوظبي في مجالات التدريب بتطبيق أفضل الممارسات المتقدمة.

إنجازات

وزار الوفد الضيف قطاع شؤون الأمن والمنافذ واستمع إلى شرح من العميد حميد سعيد العفريت نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ حول إنجازات القطاع وجهوده المستمرة في الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمني، ثم اطلع على الجهود التطويرية في إدارة الأدلة الجنائية وكان في استقباله العميد خميس راشد الكعبي مدير إدارة الأدلة الجنائية، والذي قدم شرحاً حول مهام الإدارة في الكشف عن الجريمة بواسطة العلوم الجنائية الحديثة واستخدام أحدث الأجهزة والمعدات المتطورة.

وتعرف الوفد على أبرز الخدمات في مركز شرطة الشعبية بمديرية شرطة العاصمة، واستمع إلى شرح من العميد خالد أحمد مريش نائب مدير قطاع الأمن الجنائي حول التحديثات والتطورات والتجهيزات التقنية التي تسهم في رفع مستوى الأداء الشرطي، وتعزز من كفاءة العملية الأمنية، والخدمات والمبادرات الأمنية التي يوفرها «المركز» لأفراد الجمهور، إلى جانب منظومة التحول الإلكتروني ودورها في دعم العمليات التشغيلية بمجال مكافحة الجريمة.

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