شرطة الشارقة والمكتب الإعلامي يعززان جهود دعم الأمن والإعلام

المصدر: الشارقة - البيان

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عقدت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، اجتماعاً تنسيقياً مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في مسرح المجاز، بحضور طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والعميد عارف بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وعلياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والمقدم محمد بطي الهاجري نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وعدد من المسؤولين بكلتا الجهتين.

ناقش الاجتماع العديد من المحاور ذات الاهتمام المشترك التي تبرز الجهود الإعلامية وتعزز استراتيجية الطرفين في رصد الأخبار والتعامل معها بالصورة المثلى التي تدعم الجوانب الأمنية وتحقق ترابط النسيج المجتمعي، بالإضافة إلى عرض المؤشرات الاستراتيجية والعمليات التشغيلية المشتركة التي تعكس تكاملية الأداء وخلق قيمة نوعية في مخرجات العمل الإعلامي الأمني، كما تطرق الاجتماع إلى أبرز التحديات الإعلامية في ظل التطور التكنولوجي الكبير، والرؤى والأفكار التي تسهم في تعزيز جودة الحياة الأمنية والإعلامية لمجتمع الإمارات.

دعم

وأكد طارق سعيد علاي أهمية توحيد الجهود المشتركة، والتنسيق، وفق أهداف الجانبين لتحقيق رؤية الشارقة الإعلامية، وتطلعات الحكومة الرشيدة في دعم وتعزيز الأمن والأمان. وأشاد العميد بن هديب بالدور المهم للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في الارتقاء بمستوى الاتصال الحكومي بالإمارة، الذي حقق الكثير من التقدم، وبات في مقدمة خريطة العمل الريادي على كافة المستويات محلياً وعالمياً.

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