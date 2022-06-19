وزارة الداخلية تحذر من رسائل مشبوهة تحمل شعارات حكومية

المصدر: البيان

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حذرت وزارة الداخلية من رسائل مشبوهة قد تحمل شعارات جهات حكومية أو شرطية.

وأوضحت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن بعض المحتالين يحاولون بواسطة تلك الشعارات النصب على ضحاياهم عبر العالم الرقمي.

ولفتت إلى أن تلك الرسائل توهم المستقبلين بأنها من جهة حكومية، وتحتوي على رقم سري (OTP) أو روابط مشبوهة يتم استخدامها للإيقاع بالناس وممارسة الاحتيال الإلكتروني.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الرسائل ليتم التعامل معها، مؤكدةً أن الرسائل الصادرة منها تتم عبر الأرقام الرسمية والبريد الإلكتروني (الإيميل) وطرق التواصل المعروفة والآمنة.

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