سفارتنا بالكويت تنظم ندوة «الإمارات والكويت قلب واحد»

المصدر: الكويت - البيان

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تنظم سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالكويت، اليوم، ندوة عن العلاقات الرياضية التاريخية بين الشقيقتين الإمارات والكويت، والتي تعود إلى عشرات السنين بدءاً من النصف الثاني من القرن الماضي.

ويأتي تنظيم هذه الندوة برعاية وحضور الدكتور مطر النيادي سفيرنا لدى دولة الكويت، وبمشاركة عدد من نجوم الكرة الكويتية، والمؤرخ الإعلامي محمد الجوكر الأمين العام لجمعية الإعلام الرياضي المستشار الإعلامي لجريدة البيان، كما يشارك في الندوة نخبة من مسؤولي الهيئة العامة للرياضة بدولة الكويت الشقيقة، ونجوم الكرة الكويتية ممن سبق لهم الاحتراف بأندية الإمارات، إلى جانب نخبة مميزة من الإعلاميين.

يدير الندوة الإعلامي المخضرم محمد المسند، كما سيلقي الدكتور مطر النيادي كلمة يتحدث فيها عن الهدف من إقامة الندوة، يليها كلمة لصقر الملا نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة بدولة الكويت.

كما سيتحدث نجم الكرة الخليجية والعربية والآسيوية الأسطورة جاسم يعقوب عن ذكرياته في العلاقة الرياضية بين البلدين الشقيقين، وقد شارك بوحمود مع وفد نادي القادسية عام 74 في أول زيارة له للدولة، ولعب مباراتين أمام الجزيرة في أبوظبي وأمام النصر، ويعقبه حديث الإعلامي محمد الجوكر، الذي يتناول فيه القصة التاريخية للعلاقات الرياضية التي تمتد لسنوات طويلة، كما سيستعرض نجم الكرة الكويتية الدكتور جاسم هويدي تجربته الاحترافية بنادي الشباب، وكذلك النجم جمال مبارك سيتحدث عن تجربته الاحترافية مع فريق شباب الأهلي، والنجم بشار عبدالله، الذي لعب للعين، والنجم حسين فاضل آخر لاعب كويتي لعب بدوري الإمارات محترفاً في صفوف الوحدة، وستزين قاعة الندوة شاشة عرض سيتم من خلالها عرض صور قديمة عن لقاءات البلدين الكروية، والتي تتضمن ذكريات رائعة لنجوم الكرة في الإمارات والكويت.

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