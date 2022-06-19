"أصدقاء البيئة" تطلق حملتها الصيفية بتجميع النفايات الورقية

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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أطلقت جمعية أصدقاء البيئة برعاية مركز أبوظبي لتدوير النفايات "تدوير" الحملة الصيفية التي تُعنى بتجميع النفايات الورقية لرفع مستوى الوعي البيئي لدى الجهات والأفراد حول أهمية فرز وإعادة تدوير النفايات الورقية، وتنمية روح التعاون بين مؤسسات المجتمع المحلي والجمعية.

وقال الدكتور ابراهيم علي محمـد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة في حديثه ل"البيان" : "تجتهد الجمعية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بنهج استباقي للخدمات البيئة والتطوعية وأفكار استشرافية للخطط والمبادرات التي تدعم رؤية مئوية الإمارات 2071 من خلال دفع عجلة التنمية المستدامة نحو أهداف متجددة". وأضاف : "وأريد التنويه إلى أن هذه الحملة ستعتمد على برنامج احصائي للكميات المستلمة من المشاركين كجهات وأفراد عبر ما يسمى بالسجل البيئي للنفايات الورقية لدى الجمعية، وأيضا تحفيزهم من خلال منحهم بطاقة عضوية السجل التي توثق مشاركتهم في الحملة وعدد الأشجار التي تم حمايتها من قبل الجهة أو الفرد".

كما أكد الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير على أهمية تكامل الجهود وتبادل الخبرات ودعم وتعزيز وتوطيد علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجية القائمة بين المركز والجمعية، بما ينعكس أثره على نوعية الممارسات البيئية والأهداف المحققة، وبالتالي رفع المستوى البيئي لدى أفراد المجتمع في مختلف المجالات.

وتجدر الإشارة إلى أن الحملة سوف تستمر في التجميع خلال فترة الصيف بداية من منتصف شهر يونيو وحتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري، وسوف تستهدف جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة ضمن نطاق جغرافي محدد بمدينتي أبوظبي والعين.

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