الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً ومغبراً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، مشيراً إلى أن الخليج العربي سكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:00، والثاني عند الساعة 05:28، والجزر الأول عند الساعة 11:41، والثاني عند الساعة 23:29.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:54، والثاني عند الساعة 21:14، والجزر الأول عند الساعة 14:37، والثاني عند الساعة 02:56.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 47 31 75 15 دبي 44 33 65 20 الشارقة 44 30 65 20 عجمان 41 31 70 25 أم القيوين 41 28 70 25 رأس الخيمة 45 28 70 20 الفجيرة 37 32 80 35 العين 46 33 50 15 ليوا 48 26 60 10 الرويس 45 28 75 20 السلع 48 30 75 10 دلما 40 29 80 30 طنب الكبرى 41 30 75 35 طنب الصغرى 41 30 75 35 أبو موسى 47 31 75 15.

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