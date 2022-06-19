قائد عام شرطة الشارقة يطلع على تجربة إطلاق منصة لطائرة الدرون

المصدر: الشارقة - البيان

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اطلع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بمقر القيادة، على تجربة اطلاق منصة خاصة بطائرة الدرون "بدون طيار" ستكون موزعة على مناطق مختلفة في الامارة ، بهدف تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في خفض زمن الاستجابة للحوادث والبلاغات الأمنية، وذلك بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام ،ومدراء العموم والإدارات ذات الاختصاص، ووفد من مؤسسة الامارات للاتصالات ويضم السيد علي المنصوري مدير مبيعات الحكومة ، والسيد حمد الحمادي مدير تطوير الأعمال، والسيد محمد الزرعوني مدير المبيعات الحكومية في الامارات الشمالية .

جهود

وثمن اللواء الشامسي الجهود التي يبذلها منتسبو القيادة في سبيل الارتقاء بمستوى العمل الأمني والشرطي في الامارة ، مؤكداً أن هذه المنظومة من أفضل الأنظمة المتقدمة في قطاع الطائرات بدون طيار، ومن المخطط استخدامها لأغراض أمنية وغيرها من مهام تخدم سلامة ومصلحة المجتمع ، وهي ترجمة واضحة لرؤية دولة الامارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن مئويتها 2071 .

وكشف المقدم محمد رحمه الغزال رئيس قسم العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة عن مضمون المبادرة التي تم اطلاقها، والمتمثلة في تجربة واقعية لاطلاق منصة خاصة لطائرات الدرون (بدون طيار) لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية المختلفة،مستعرضاً آلية استخدامها ومواصفتها الفنية المبتكرة التي تخدم العمل الشرطي والأمني دون تدخل بشري.

أنظمة ذكية

وأفاد المقدم الغزال أن طائرة الدرون من طراز DJIM300RTK تعتمد في عملها على ربطها بنظام ادارة البلاغات ،انطلاقاً من موقعها في عدد من المناطق الحيوية بالامارة من خلال نظام خاص تابع لغرفة العمليات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى منطقة البلاغ.

مواكبة

منوهاً الى أن الطائرة مزودة بعدد من الأنظمة الذكية التي صممت خصيصاً لمواكبة المتغيرات التقنية الحديثة، والتي تمثلت في تزويدها بعدد من الكاميرات المطورة والمجهزة باحدث التقنيات العالمية التي تعمل ضمن نطاق تصوير حراري الى جانب انظمة خاصة للرؤية والتصوير الليلي، بحيث يمكن تسييرها الى مدى تقدر مسافته بـ "14" كم .

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